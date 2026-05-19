Nasce “Risonanze” alla Galleria FARè: il calendario degli appuntamenti della mostra

Una mostra fotografica collettiva che esplora il legame profondo e invisibile tra l’arte dello scatto e il mondo della musica è visitabile alla Galleria FARè, in Corte del Giglio a Udine, fino al 6 giugno.

Risonanze, questo il nome dell’esposizione, nasce dalla sinergia tra la Galleria e l’Associazione Culturale Euritmica, e raccoglie gli scatti di un collettivo di fotografi tra cui Alberto Maglione, Alberto Zimolo, Anna Rinaldi, Enrico Albanese, Enrico Mastroianni, Filippo Franzolini, Fulvia Garbo, Lisa Covalero, Luca Chiandoni, Marta Grimolizzi, Riccardo Modena, Roberto Casasola e Veronica Croccia, con un omaggio ad Alex Ruffini.

“Il tema centrale è l’alchimia che si sprigiona quando musica e fotografia si incontrano: un fenomeno di vibrazioni e frequenze che, coincidendo, creano una risonanza unica capace di emozionare lo spettatore”, spiega il curatore della Galleria, Roberto Casasola. “Ciò che ci guida è l’amore per la fotografia e la capacità di catturare l’anima della musica attraverso un obiettivo”.

Ricco il programma della mostra, che prevede una serie di eventi collaterali. Mercoledì 20 maggio alle 18.30 si comincia con Tre storie Jazz in una, presentazione di tre libri con l’autore Valerio Marchi e l’introduzione di Giancarlo Velliscig, direttore artistico di Udin&Jazz/Euritmica.

Venerdì 22 maggio dalle 18 alle 19.30 un’esperienza coinvolgente e ritmica in cui si potranno suonare tamburi e percussioni insieme ad altre persone, anche senza esperienza: il Drum Circle – Cerchio di percussioni facilitato con Federico Pace.

Venerdì 22 maggio alle 20.30, è prevista la presentazione del libro Frammenti di Mondo: racconti tra confini sognati e rotte percorse di Federico Linossi.

Venerdì 22 e sabato 23 maggio sarà possibile vedere la collezione F-VG Live! poster e locandine di concerti del Friuli-Venezia Giulia di Cristiano Pellizzaro.

Una serata unica, quella di giovedì 28 maggio: dalle 20.30 è previsto il gioco da tavolo con l’autore Paolo Vallerga. Avventure originali pensate per ragazzi e adulti; non semplici giochi, ma ambientazioni coinvolgenti da scoprire. Venerdì 29 maggio alle 20.30 Vallerga presenterà anche il libro Il risveglio di Fenrir.

Infine, sabato 30 maggio 20.30 Michele Pirona racconterà della genesi del suo nuovo album HANDMADE e della sua attività musicale degli ultimi 35 anni.

La mostra sarà visitabile fino al 6 giugno dal martedì al sabato dalle 15 alle 19, presso la Galleria FARè, in via dei Rizzani 9, interno 3, a Udine.

Ingresso gratuito.