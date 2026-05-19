Asfaltature a Udine, nuovo piano per le strade: lavori nella zona nord della città

Nuova fase del piano asfaltature a Udine, con interventi in partenza da mercoledì 20 maggio e cantieri concentrati soprattutto nella zona nord della città. Il programma rientra nel sistema della cosiddetta “banca asfalti”, il meccanismo che consente di coordinare i ripristini stradali legati agli interventi delle ditte dei sottoservizi, come reti idriche, fibra ottica, linee elettriche e altri lavori tecnici nel sottosuolo.



L’obiettivo è intervenire in modo più ordinato sul manto stradale, evitando asfaltature frammentate e permettendo al Comune di ottenere un importante risparmio. Per il 2026 il valore complessivo delle lavorazioni previste ammonta infatti a circa 1 milione e 200 mila euro, risorse che non peseranno sul bilancio comunale.

Le vie interessate nella zona nord

Gli interventi delle prossime settimane riguarderanno in particolare diversi quartieri della parte nord di Udine. Le asfaltature interesseranno via Malignani, via Passons, via Reana, via Cassacco, via Marco Antonio Fiducio, via Marcotti, via Carlo Pace, via Montello, via Redipuglia, via Medea, via Oslavia e via Franzolini.



A queste si aggiungeranno anche via Volta, via Fermi, via Ferraris, via Giuliani e via Santa Margherita del Gruagno, sempre nello stesso quadrante cittadino. In questo caso i lavori saranno concentrati soprattutto nei tratti più critici, dove le condizioni del fondo stradale richiedono un intervento di sistemazione.

Proseguono i lavori anche nella zona ovest

Il piano non riguarda soltanto la zona nord. In parallelo, infatti, proseguono anche le opere già programmate nella zona ovest di Udine. Alcune strade, come via Villa Gloria, via Bixio e via Quattro Venti, sono già state ultimate.



Sono invece prossime alla realizzazione le asfaltature in via Caprera, via Licinio, via Quarto, via Mentana, che sarà interessata nella sua interezza, via Firenze e via Martini. A breve partirà anche l’intervento in via Bernardinis.

Marchiol: “Uno dei piani più estesi per la sicurezza stradale”

“Quello di quest’anno è uno dei piani più estesi mai realizzati per la sicurezza stradale della città”, ha dichiarato l’assessore alla Viabilità e alle Opere pubbliche Ivano Marchiol. “Gli interventi necessari sono molti: li abbiamo organizzati con una programmazione puntuale e ora siamo nella piena fase operativa”.



L’assessore ha poi rivolto un messaggio ai cittadini, ai residenti e alle attività delle zone interessate dai cantieri, scusandosi per i possibili disagi durante i giorni di lavoro. “Siamo certi – ha aggiunto Marchiol – che queste opere miglioreranno in modo significativo la vivibilità dei quartieri e permetteranno di risolvere criticità rimaste aperte per troppo tempo”.

Strade più sicure e quartieri più vivibili

Il nuovo pacchetto di asfaltature si inserisce quindi in un piano più ampio di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità cittadina. L’utilizzo della banca asfalti permette di trasformare gli interventi dei sottoservizi in un’occasione per migliorare la qualità delle strade, con lavori programmati e coordinati su più vie.



Per Udine si tratta di una fase operativa importante, destinata a incidere sulla mobilità quotidiana dei quartieri interessati, ma anche a risolvere situazioni di degrado del manto stradale segnalate da tempo.