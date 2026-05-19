Torna il festival Flux Judri: un mese di appuntamenti culturali legati al fiume Judrio

La consapevolezza del territorio del fiume Judrio attraverso la riscoperta del patrimonio culturale: questo il significato del Festival Flux Judri, giunto alla sua quarta edizione, che animerà nel mese di giugno i territori di Romans d’Isonzo (GO), Corno di Rosazzo (UD), Cormons (GO) e Visinale del Judrio (UD).

Organizzato dall’Associazione Judrio, con la presidenza di Elena Gasparin e la direzione artistica di Giulia Coceancig, il festival si svolge con il patrocinio dei Comuni di Corno di Rosazzo, Cormons, Dolegna del Collio, Romans d’Isonzo, Prepotto, Medea, del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia e dell’Università degli Studi di Udine.

Nato per valorizzare il fiume Judrio non solo come risorsa ambientale, ma anche come veicolo di espressione culturale, artistica e sociale, il ricco programma è stato presentato in conferenza stampa a Romans d’Isonzo e propone spettacoli, incontri letterari, conferenze, concerti, mostre, esperienze nella natura e appuntamenti enogastronomici.

“Flux Judri cresce di anno in anno, coinvolgendo sempre di più le comunità e promuovendo una maggiore consapevolezza del territorio, soprattutto dopo l’alluvione del 2025”, spiega la presidente Elena Gasparin. “Queste iniziative rappresentano strumenti preziosi per far conoscere il Contratto di Fiume e sensibilizzare la cittadinanza sui temi legati al territorio”.

“Con grande piacere abbiamo accolto la collaborazione con il festival Flux Judri, che ha scelto il contenitore culturale di Casa Candussi Pasiani come sede del percorso espositivo e di alcuni eventi in programma”, afferma l’Assessora alla Cultura del Comune di Romans d’Isonzo, Alessia Tortolo. “La nostra Amministrazione crede fermamente che la valorizzazione del patrimonio culturale passi anche attraverso la riscoperta delle proprie radici”.

Musica

Si inizia sabato 6 giugno con l’inaugurazione ufficiale. Alle 20:30 la splendida Sala degustazioni Angoris di Cormons, ospiterà la tappa del tour Del mio cuore in fondo di Andrea Chimenti, uno degli artisti più apprezzati nel panorama indipendente italiano. L’apertura del concerto sarà affidata alla musicista Sybell. L’ingresso è gratuito su prenotazione alla mail [email protected].

Altro appuntamento musicale imperdibile e novità di questa edizione, il concerto del risveglio con l’ensemble 4Roses, che accompagnerà l’arrivo dell’estate la mattina di domenica 21 giugno alle 5, nel giardino lungo il fiume di via Primo Maggio a Corno di Rosazzo. Un’occasione imperdibile per ammirare l’alba avvolti da un’atmosfera di pura magia. Inoltre, tra il 20 e il 21 giugno, sarà possibile trascorrere la notte in tenda con l’iniziativa Judrio sotto le stelle e assistere al concerto al risveglio, che si svolgerà in quella stessa location. Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

Arte

Immancabile la mostra d’arte che anche quest’anno accompagnerà il festival: protagoniste di quest’anno, le opere degli artisti Cesare Mocchiutti e Luciano de Gironcoli. L’esposizione Sulle orme del paesaggio. Mocchiutti e de Gironcoli tra ciò che si vede e ciò che si vive sarà inaugurata domenica 7 giugno alle 18 in Casa Candussi Pasiani a Romans d’Isonzo. Nella stessa location, giovedì 11 giugno alle 18, la critica d’arte Emanuela Uccello terrà un incontro dedicato alle figure dei due artisti.

Sabato 27 giugno alle 17, l’arte incontra lo spazio urbano, con la visita della cabina elettrica decorata da Michele Nardon in via Filanda a Cormons. L’incontro terminerà nella Chiesetta di San Quirino con il concerto del gruppo Siamo storie, di Megan Stefanutti, Daniele Masarotti e Massimiliano D’Osualdo.

Letteratura

Spazio anche alla letteratura con tre autori incredibili. Alberto Cristofori presenterà La Divina Commedia in Casa Candussi Pasiani a Romans d’Isonzo, giovedì 11 giugno alle 19.

Con Vita nei campi: Storie di terra, uomini e bestie, Angelo Floramo parte dalla terra friulana per raccontare la civiltà contadina. L’incontro è previsto per domenica 21 giugno, alle 18:30, presso l’Azienda Agricola Visintini a Corno di Rosazzo. Seguirà un rinfresco con l’accompagnamento musicale di Massimiliano D’Osualdo.

Infine, Matteo Bellotto ci accompagnerà in un viaggio nella profondità del Friuli con il libro Di terra e di vino, venerdì 26 giugno alle 18.30, da La Subida a Cormons.

Natura

Un’immersione nella natura con le escursioni e le passeggiate. Domenica 7 giugno alle 10.00 ci sarà il tradizionale River Trekking sul fiume Judrio, con ritrovo alle 9.30 dal Confine di Stato Prepotto – Località Ciubiz. Si raccomanda di portare scarpe e vestiti sportivi, con ricambio asciutto. La durata sarà di circa 2 ore, l’iniziativa è aperta a tutti ed è necessario saper nuotare. Sarà fornito un giubbino salvagente. Domenica 14 giugno si svolgerà la Camminata tra le vigne lungo il fiume Judrio, con ritrovo alle 8.45 in piazza Pre’ G. Maghet a Brazzano. La durata è di circa due ore e mezza e si raccomanda abbigliamento sportivo.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected].

Conferenze

La consapevolezza del territorio nasce dagli incontri, pensati per favorire un dialogo concreto tra esperti e comunità. Momento clou, la firma del Contratto di Fiume da parte dei Comuni coinvolti, prevista per lunedì 8 giugno nella sede del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia in via Roma 58, a Ronchi dei Legionari, alle 10.30.

Venerdì 12 giugno alle 18.30 la Sala Civica di Cormons ospiterà la presentazione del filmato Restituire spazio ai fiumi. Dialogo per la tutela del fiume Tagliamento, ma non solo, a cura di Roberto Pizzutti.

Nella Sala del Consiglio di Corno di Rosazzo si svolgerà la conferenza Acqua, agricoltura e paesaggio: il Contratto di Fiume Judrio come laboratorio territoriale , utile ad analizzare il rapporto tra agricoltura e fiume Judrio. L’evento è previsto per sabato 13 giugno alle 17 e prevede la partecipazione di diverse voci autorevoli a livello locale e nazionale.

Enogastronomia

La scoperta del territorio passa anche attraverso la tavola: domenica 14 giugno, dalle 19, l’Enoteca di Cormons ospiterà una degustazione dedicata ai prodotti del fiume Judrio, un’esperienza pensata per conoscere il territorio attraverso tutti e cinque i sensi.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected].

Spettacoli

L’arte del fiume Judrio diventa spettacolo. Sabato 20 giugno alle 21, l’associazione teatrale El Tendon porterà la lettura scenica del primo atto della commedia friulana Il test di sar Pieri Catus, nel giardino lungo il fiume di via Primo Maggio a Corno di Rosazzo. Prima dello spettacolo, a partire dalle 19, ci sarà un momento conviviale con pastasciutta gratuita.

Domenica 28 giugno il festival si conclude alle 18.30 con lo spettacolo Lavandere. Parole e musica in acqua. Le melodie dell’arpa celtica di Luigina Feruglio e la narrazione di Flavia Valoppi si incontrano in Villa Butussi, a Visinale del Judrio.

Programma completo:

Sabato 6 giugno

Inaugurazione ufficialecon ilconcerto di Andrea Chimenti alle 20.30 presso la Sala degustazioni Angoris di Cormons.

Domenica 7 giugno

River Trekking lungo il fiume Judrio, con ritrovo alle 9.30 in località Ciubiz.

Inaugurazione della mostra “Sulle orme del paesaggio. Mocchiutti e de Gironcoli tra ciò che si vede e ciò che si vive”, in Casa Candussi Pasiani a Romans d’Isonzo.

Lunedì 8 giugno

Firma del Contratto di Fiume, alle 10.30 a Ronchi dei Legionari, nella sede del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia

Giovedì 11 giugno

Incontro dedicato alle figure di Cesare Mocchiutti e Luciano de Gironcoli, a cura di Emanuela Uccello, alle 18 in Casa Candussi Pasiani a Romans d’Isonzo. A seguire, Alberto Cristofori presenterà il libro “La Divina Commedia”.

Venerdì 12 giugno

Presentazione del filmato “Restituire spazio ai fiumi. Dialogo per la tutela del fiume Tagliamento, ma non solo”, a cura di Roberto Pizzutti, alle 18.30 nella Sala Civica di Cormons.

Sabato 13 giugno

Nella Sala del Consiglio di Corno di Rosazzo, alle 17, si svolgerà la conferenza “Restituire spazio ai fiumi. Dialogo per la tutela del fiume Tagliamento, ma non solo”.

Domenica 14 giugno

Camminata tra le vigne lungo il fiume Judrio, con ritrovo alle 8.45 in piazza Pre’ G. Maghet a Brazzano.

Degustazione dedicata ai prodotti del fiume Judrio, nell’Enoteca di Cormons, dalle 19.

Sabato 20 giugno

Lettura scenica del primo atto della commedia friulana “Il test di sar Pieri Catus”, a cura dell’associazione El Tendon, nel giardino lungo il fiume in via Primo Maggio a Corno di Rosazzo alle 21. A seguire, “Judrio sotto le stelle”, con la possibilità di dormire in tenda.

Domenica 21 giugno

Concerto del risveglio alle 5, nel giardino lungo il fiume di via Primo Maggio a Corno di Rosazzo.

Presentazione del libro “Vita nei campi: Storie di terra, uomini e bestie”, di Angelo Floramo, alle 18:30, presso l’Azienda Agricola Visintini a Corno di Rosazzo.

Venerdì 26 giugno

Presentazione del libro “Di terra e di vino” a cura di Matteo Bellotto, alle 18.30, da La Subida a Cormons.

Sabato 27 giugno

Visita della cabina elettrica decorata da Michele Nardon in via Filanda a Cormons alle 17 e, a seguire, concerto del gruppo “Siamo storie” nella Chiesetta di San Quirino.

Domenica 28 giugno