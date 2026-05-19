A Udine la mostra di Martina Zanin: l’arte emergente entra negli spazi della Banca di Udine

Dal 18 maggio al 30 giugno la sede della BCC Banca di Udine ospita un estratto del percorso “Skin to Skin, Bone to Bone” dell’artista friulana Martina Zanin, nell’ambito del progetto nazionale “Futuri Emergenti Italiani”, la mostra diffusa dedicata ai giovani artisti under 35 promossa dal Gruppo BCC Iccrea.

L’esposizione sarà visitabile nella sede di viale Tricesimo 85 a Udine, durante gli orari di apertura al pubblico. Un’iniziativa che porta l’arte contemporanea fuori dai luoghi tradizionali della cultura, trasformando gli spazi della banca in un punto di incontro tra comunità, territorio e nuove generazioni creative.

Un’artista friulana al centro del progetto

Protagonista della mostra è Martina Zanin, nata a San Daniele del Friuli nel 1994, artista visiva che vive e lavora a Roma. La sua ricerca si muove tra fotografia, scrittura, installazione, scultura e libro d’artista, indagando le dinamiche di potere e autorità nelle relazioni familiari e affettive.

Il percorso “Skin to Skin, Bone to Bone” affronta temi profondi come l’intimità, la vulnerabilità e il logoramento dei rapporti, soffermandosi su quella tensione sottile che nasce dal contatto tra due corpi e dalla trasformazione che ogni relazione porta con sé.

Il legame tra arte, comunità e territorio

Per la BCC Banca di Udine, l’iniziativa rappresenta un modo concreto per valorizzare i giovani talenti e rafforzare il legame con il territorio. Il presidente Lorenzo Sirch ha sottolineato come ospitare un’artista che trae origine da questi luoghi significhi creare un’occasione di incontro e crescita condivisa, confermando il ruolo del credito cooperativo anche nella promozione culturale.

Sulla stessa linea il direttore generale Giordano Zoppolato, che ha evidenziato il valore di una banca capace di aprirsi al dialogo con la comunità, diventando non solo luogo economico, ma anche spazio di relazione e riflessione culturale.

La mostra diffusa più grande d’Italia per gli under 35

L’esposizione udinese rientra in “Futuri Emergenti Italiani”, progetto nazionale promosso dal Gruppo BCC Iccrea nell’ambito di BCC Arte&Cultura. L’iniziativa coinvolge oltre 100 artisti under 35 selezionati in tutta Italia, chiamati a presentare parte della propria ricerca nei territori di origine, grazie al coinvolgimento delle Banche di Credito Cooperativo.

Il progetto, lanciato in anteprima a Milano, accompagna la pubblicazione del catalogo “Futuri Emergenti Italiani”, curato da Cesare Biasini Selvaggi insieme a un comitato scientifico. L’obiettivo è riportare i giovani talenti nelle loro comunità, dando spazio ai linguaggi dell’arte contemporanea: dalla pittura alla fotografia, dalla scultura all’installazione, fino alla videoarte, alla performance e alle nuove tecnologie.

A Udine, dunque, l’arte emergente incontra il territorio attraverso il lavoro di Martina Zanin, in un percorso che invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra vicinanza, fragilità e trasformazione.