Lignano si accende con il concerto di Lazza: al via il Locura Tour

Tutto pronto a Lignano per il concerto di Lazza.

Muoverà i primi passi da Lignano Sabbiadoro il tour estivo di Lazza: il Locura Summer Tour 2025 partirà infatti sabato 5 luglio sul palco dello Stadio Teghil.

Il Locura Summer Tour 2025 è l’occasione perfetta per lasciarsi travolgere dall’energia che Lazza sprigiona on stage, con una setlist pensata per ripercorrere con il pubblico la storia in musica dell’artista del roster Me Next: un percorso che ad oggi gli è valso oltre 6 miliardi di stream complessivi, e 1 Disco di Diamante, 105 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro nel palmarès.

Il Locura Summer Tour 2025 corona un anno all’insegna dei concerti, che si è aperto a gennaio con le 11 tappe da tutto esaurito nei palazzetti italiani (dove Lazza ha portato per la prima volta dal vivo l’ultimo album LOCURA, certificato Quadruplo Disco di Platino) ed è proseguito ad aprile nei club delle principali città europee, dove ha conquistato nuovi palchi internazionali esportando la sua “locura”. Mesi densi di appuntamenti live che lo traghetteranno, mercoledì 9 luglio, sul palco dello Stadio San Siro, per la prima volta nella Scala del Calcio: ​​un nuovo imponente passo nella sua carriera, la definitiva consacrazione nell’Olimpo della musica live italiana.

Il Locura Summer Tour 2025farà tappa anche a: Servigliano (FM), il 12 luglio @ No Sound Fest; Roma, il 13 luglio @ Rock in Roma; Genova, il 16 luglio @ Arena del Mare; Catania, il 19 luglio @ Wave Summer Music 2025; Salerno, il 24 luglio @ Salernosounds; Cosenza, il 26 luglio @ Summer Arena; Lecce, l’8 agosto @ Oversound Music Festival; Cinquale (MS), il 10 agosto @ Vibes Summer Festival; Riccione (RN), il 13 agosto @ Versus Festival; Olbia (SS), il 15 agosto @ Red Valley Festival.

