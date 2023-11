Nuove apertura di negozi al Palmanova Village.

Per il periodo natalizio sono previste nuove aperture di negozi al Palmanova Village di Aiello del Friuli per offrire un’esperienza nuova e più completa ai clienti e ai turisti.

Ha appena aperto, infatti, uno dei marchi di abbigliamento sportivo più amati nel mondo, Under Armour, che dal 1996 segna l’innovazione tecnologica in tessuti e materiali capaci

di donare il migliore comfort e le migliori prestazioni in qualsiasi condizione.

Si è ampliata anche l’offerta del comparto abbigliamento con Oltre, un brand italiano di

abbigliamento nato nel 2001 e pensato per le donne che amano e ricercano uno stile chic

ed elegante.

Arriva a breve anche un brand globale presente in 180 paesi, Skechers, che disegna e

sviluppa modelli di calzature conosciute in tutto il mondo per stile, qualità e soprattutto

innovazione nel comfort della calzata, per adulti e bambini.

Durante il mese di dicembre l’offerta di Palmanova Village si arricchirà ulteriormente con

un settore tutto nuovo, quello della parafarmacia di Medimarket, già attivo in Belgio,

Lussemburgo e Francia, che porta in Italia la missione di rendere accessibile un’ampia

gamma di prodotti per la salute, a prezzi competitivi.

In attesa del periodo natalizio, comunque, ci sono i Black Day, dieci giorni di occasioni legati al Black Friday con sconti fino al 50% sul prezzo outlet delle collezioni autunno/inverno. La speciale promozione dura fino a lunedì 27 novembre e coinvolge i marchi più amati di

abbigliamento, accessori, gioielli, cura della persona, tessili e oggetti per la casa e giocattoli.