Lignano, lavori di ripascimento in corso: spiagge pronte per il ponte

I lavori di ripascimento delle spiagge di Lignano.

Proseguono a ritmo serrato i lavori di ripascimento delle spiagge di Lignano, un’operazione ormai abituale in vista della stagione turistica. L’obiettivo è essere pronti ben prima della fine del mese: se diversi bar sul litorale hanno già cominciato ad aprire, per gli stabilimenti si punta al ponte del 25 aprile e addirittura, per chi riuscirà, entro Pasqua.

Completato l’intervento a Riviera (nelle aree più vicine al fiume Tagliamento, è già iniziato l’allestimento degli ombrelloni), le ruspe si sono ora spostate a Pineta, dove la sabbia viene distribuita lungo l’arenile per compensare le erosioni invernali. Attualmente, i lavori interessano l’area davanti al pontile a mare.

L’intervento prevede il ricollocamento di 48 mila metri cubi di sabbia, prelevata dal canale lagunare di fronte a Sabbiadoro, con un investimento di circa 900 mila euro. L’obiettivo è completare l’operazione entro il 15 aprile, come annunciato dall’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro. A Sabbiadoro, il ripascimento riguarderà l’area compresa tra lo stabilimento 11 o 12 e il faro rosso.