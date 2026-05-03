Sono rientrati insieme ai soccorritori i due giovani escursionisti di Fiume Veneto che nel tardo pomeriggio di ieri si erano trovati in difficoltà nella zona di Clauzetto, lungo il sentiero attorno al Cuel Spelat. L’allarme era scattato poco prima delle 18, quando i ragazzi, dopo ore di cammino, si erano accorti di aver perso l’itinerario corretto e avevano chiesto aiuto al Nue112.

I due, un ragazzo e una ragazza, erano partiti da Mulinars con l’intenzione di raggiungere Pradis di Sotto seguendo il percorso lungo il Torrente Cosa. Dopo circa quattro ore e mezza di cammino, però, non sono riusciti a raggiungere la meta prevista e hanno deciso di tornare indietro sui propri passi.

Durante il rientro, seguendo un’applicazione sul cellulare, si sono però ritrovati fuori dall’itinerario corretto, finendo su un tratto sdrucciolevole contrassegnato soltanto da alcuni bolli di vernice. Resisi conto della situazione e delle difficoltà nel proseguire in sicurezza, hanno lanciato l’allarme contattando il Nue112.

La Sores ha quindi attivato la stazione di Maniago del Soccorso Alpino. Tre tecnici sono partiti a piedi per raggiungere i due giovani, percorrendo circa un’ora di cammino prima di intercettarli. Fortunatamente i due escursionisti erano in buone condizioni di salute e sono stati accompagnati in sicurezza fino a valle dai soccorritori. L’intervento si è concluso poco prima delle 20 di ieri con il rientro della squadra.