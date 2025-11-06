Lignano piange Gaetano Lampitelli, storico esponente politico e riferimento della comunità

Gaetano Lampitelli aveva 80 anni.

Si è spento all’età di 80 anni Gaetano Lampitelli, personaggio storico della politica lignanese e volto noto del commercio locale. Figura di grande umanità e profondo senso civico.



Dopo un passato nelle file di Forza Italia, Lampitelli aveva fondato la lista civica “Vivi Lignano”, con la quale aveva continuato a impegnarsi per il bene della comunità, mantenendo sempre uno spirito costruttivo e un forte legame con i cittadini. La sua attenzione per il territorio e per il mondo del lavoro, in particolare quello legato al commercio e all’attività ambulante, lo hanno reso un punto di riferimento per molti operatori del settore.

Instancabile promotore dello sviluppo di Lignano, Lampitelli è ricordato da tutti per la disponibilità, la passione e la capacità di ascolto che lo hanno contraddistinto nel corso degli anni. Lascia la figlia Carmela, la nipote Erika e il genero Ivan.



Anche il gruppo consiliare “Obiettivo Lignano” ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia con un messaggio di cordoglio: “Ci uniamo al dolore per la scomparsa di Gaetano Lampitelli. Figura di grande umanità, impegno civile e profondo senso delle istituzioni, ha dedicato la propria vita alla comunità con passione e generosità. Alla sua famiglia e ai suoi cari esprimiamo le più sentite condoglianze. Il nostro gruppo lo ricorda con stima e gratitudine.”



I funerali si terranno sabato 8 novembre alle ore 15.30 nella Chiesa di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro, dove al termine delle esequie si proseguirà per la cremazione. Il Santo Rosario verrà recitato venerdì alle ore 17.45 nella stessa chiesa.