Evade dai domiciliari a Udine e annuncia un attentato in diretta social

In un video annunciava l’evasione dai domiciliari e l’intenzione di portare a termine un attentato: è stato arrestato a Milano.

È stato rintracciato e bloccato a Milano un ventenne di origine irachena che, dopo essersi allontanato dagli arresti domiciliari a Udine, aveva annunciato la fuga e la volontà di compiere un attentato in una serie di video pubblicati sui social.



Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane, con precedenti per reati contro il patrimonio, violazione della normativa sulle armi e stupefacenti, si era allontanato dall’abitazione nella provincia di Udine il 3 novembre. Nei giorni precedenti aveva postato sul proprio profilo un video nel quale annunciava l’evasione e dichiarava l’intenzione di portare a termine un attentato. Dopo la fuga, sempre in diretta, si era anche liberato del braccialetto elettronico che lo teneva sotto controllo.

Le indagini congiunte della Digos di Milano e di Udine hanno permesso di individuare il giovane la mattina del 4 novembre all’interno di un locale del centro di Milano, proprio mentre stava trasmettendo in diretta sui social. Gli agenti lo hanno subito fermato e lo hanno messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.



Il giudice ha celebrato un giudizio per direttissima e, alla convalida dell’arresto, ha disposto nuovamente nei confronti del 20enne la misura degli arresti domiciliari nella provincia di Udine.