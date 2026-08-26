Nuove panchine al Parco del Mare di Lignano.

Nuovo intervento di riqualificazione al Parco del Mare di Lignano Pineta, dove nei giorni scorsi sono state installate 15 nuove panchine destinate a sostituire le storiche sedute gialle presenti nell’area fin dai primi anni Duemila.



L’intervento è stato realizzato dalla Società Lignano Pineta, che gestisce il parco pubblico affacciato sul mare e ne cura la manutenzione. Le nuove sedute sono state prodotte dall’azienda veneta Metalco, specializzata nell’arredo urbano: 12 sono dotate di schienale e tre ne sono prive. Realizzate in materiale composito con effetto granito, presentano linee essenziali, una colorazione naturale e un’impostazione contemporanea studiata per inserirsi nel contesto verde della pineta.

La riqualificazione del Parco del Mare

La sostituzione delle panchine rientra nel più ampio percorso di manutenzione e valorizzazione portato avanti negli anni nell’area. La gestione comprende infatti la cura del verde, lo sfalcio dei prati, le potature, le nuove piantumazioni, la manutenzione delle strutture, la pulizia dei percorsi e il progressivo rinnovo degli elementi di arredo urbano.



Il presidente della Società Lignano Pineta, Giorgio Ardito, ha sottolineato come il nuovo intervento rappresenti un ulteriore tassello nel lavoro svolto per mantenere elevata la qualità di uno degli spazi pubblici più frequentati e rappresentativi della località balneare.



Il Parco del Mare era stato progettato alla fine degli anni Novanta dall’architetto Stefano Carlutti, attraverso un Piano particolareggiato comunale commissionato dalla Società Lignano Pineta. Si sviluppa su un’area demaniale in concessione dalle dimensioni paragonabili a quelle del Parco Hemingway.

Sport, eventi e arte a pochi passi dalla spiaggia

Oggi il parco rappresenta uno dei principali spazi dedicati al tempo libero di Lignano Pineta. Al suo interno si trovano percorsi pedonali, un percorso ginnico, fioriere e pannelli informativi, oltre a un campo da tennis in terra rossa, il parco giochi I Gommosi con il relativo bar e il ristorante Doppio Malto. L’area ospita inoltre manifestazioni ed eventi culturali, tra cui gli Incontri con l’Autore e con il Vino, diventati negli anni uno degli appuntamenti estivi più conosciuti della località.

A caratterizzare il Parco del Mare è anche il suo patrimonio artistico. L’area custodisce infatti circa cinquanta opere di scultori italiani e internazionali, realizzate in buona parte durante le dieci edizioni del Simposio Internazionale di Scultura. A queste si aggiungono opere di Simon Benetton e Luciano Ceschia, successivamente acquisite dalla Società Lignano Pineta.



Proprio la presenza della collezione permanente di sculture ha portato ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia a classificare il Parco del Mare riconoscendone il valore non soltanto ambientale e paesaggistico, ma anche artistico e culturale.