Lignano Sabbiadoro: assegnate altre cinque concessioni balneari 

A Lignano Sabbiadoro sono state assegnate altre cinque concessioni demaniali con finalità turistico ricettive: eccole.

A Lignano Sabbiadoro assegnate altre cinque concessioni demaniali con finalità turistico ricettive, nell’ambito delle gare che riguardano complessivamente sedici titoli. Dopo le prime due assegnazioni, concluse alcuni giorni fa, si è conclusa quasi la metà del totale, confermando il cronoprogramma annunciato e l’obiettivo di completare l’intero percorso entro l’anno, come ricorda il vicesindaco Manuel Massimiliano La Placa.

“Un dato importante – sottolinea – che segna una svolta rispetto a una situazione che per lungo tempo era rimasta in sospeso”.

Le nuove assegnazioni riguardano:

concessione numero 180 assegnata alla Lignano Sabbiadoro Gestioni spa (unica concorrente);

concessione numero 184 (ristorante La Sacca) assegnato alla società Le Dune srl (unica concorrente);

concessione numero 196 (bar Frecce Tricolori) aggiudicata alla società Fuel srl;

concessione numero 197 (bar Punta Faro) aggiudicata alla società Bar Punta Faro srl;

concessione numero 207 (stabilimento balneare Il Giardino) assegnato alla società Il Giardino di Paschetto Guerrino, Neri Roberto & C. sas (unica concorrente).

“Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara il vicesindaco, delegato a seguire la materia – perché stiamo mantenendo un impegno preciso assunto con i cittadini: mettere finalmente a gara le concessioni demaniali marittime e superare una fase che per anni si è retta suproroghe non più applicabili. Oggi possiamo dire di essere pienamente nei tempi che avevamo promesso e di aver impostato un lavoro coerente con gli obiettivi di mandato, per quanto in una materia estremamente complessa e intricata”.

“Ora guardiamo alle restanti assegnazioni con l’obiettivo di chiudere l’intera partita entro i tempi stabiliti, confermando la volontà di mandato di riorganizzare il demanio marittimo, a beneficio della città, del nostro arenile e dell’intero sistema turistico locale”.