Incendio a Sarone di Caneva, nel Pordenonese: in fiamme il tetto di una casa, una persona all’ospedale intossicata dal fumo.

Dalle ore 14.40 circa di oggi, lunedì 22 dicembre, i vigili del fuoco di Pordenone stanno intervenendo presso l’abitato di Sarone di Caneva, nel Pordenonese, per l’incendio del tetto di un’abitazione. Sul posto stanno operando squadre provenienti dalla sede centrale di Pordenone e dal distaccamento di Maniago con due autopompe, due autobotti e un’autoscala per l’attacco al fuoco dall’alto.

A coordinare le operazioni di spegnimento è presente il funzionario di guardia, un ulteriore mezzo di appoggio sta garantendo l’avvicendamento delle bombole d’aria per i soccorritori. I vigili del fuoco, oltre all’estinzione dell’incendio che ha interessato la copertura in legno dell’edificio, stanno lavorando per evitare la propagazione del fuoco alle case adiacenti. Si registra una persona coinvolta, affidata alle cure del personale sanitario, per aver inalato fumo. Presenti sul posto i carabinieri e la polizia locale per quanto di competenza.