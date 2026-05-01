Lignano, aperti i primi ombrelloni: premiati i “pionieri della spiaggia” della stagione 2026

Il calendario dice 1° maggio, ma a Lignano Pineta la voglia di mare non aspetta l’estate. Questa mattina, i turisti più veloci a sistemarsi sulla sabbia sono stati sorpresi da un benvenuto speciale: Giorgio e Anna Ardito hanno consegnato i Premi Primo Sole, un kit della linea Pineta Art che ha trasformato il debutto della stagione 2026 in una festa dedicata ai “pionieri” della tintarella e alla fedeltà storica degli ospiti.

Le “prime assolute”: Paola e Clara da Cividale

La stagione 2026 ha preso il via ufficialmente al bagno 1. Alle 9.15 Paola e Clara, amiche arrivate da Cividale del Friuli, sono state le prime clienti della giornata. Ad accoglierle e accompagnarle sotto l’ombrellone è stato il personale della spiaggia. Per loro, come da tradizione, un piccolo regalo: telo mare, t-shirt e borsa.

Quarant’anni di fedeltà al mare

Poco dopo è stato il momento di Ornella Visentin e della figlia Maela Polano di Codroipo, ospiti abituali provenienti dall’hotel Friuli. La loro è una storia che racconta meglio di qualsiasi dato il legame con Lignano: frequentano la località da quasi quarant’anni, da quando Maela era appena nata. Un ritorno che si ripete stagione dopo stagione, segno di un rapporto che va oltre la vacanza.

I primi arrivi da fuori regione

La mattinata è proseguita con l’arrivo dei primi clienti giornalieri: Massimo Bonato e Raffaella Faedo, arrivati da Chiampo, in provincia di Vicenza. Anche loro hanno trovato una spiaggia già pronta ad accogliere i primi bagnanti di maggio..

Una tradizione che inaugura la stagione

Il gesto semplice della consegna del kit Pineta Art direttamente sotto l’ombrellone trasforma ogni anno l’apertura degli stabilimenti in un momento simbolico. All’iniziativa hanno partecipato Giorgio e Anna Ardito insieme ai bagnini Tommaso Innocentin e Jacopo Tonizzo della società Lignano Pineta. Con queste prime premiazioni, la spiaggia si mette ufficialmente in moto, dando già l’appuntamento ai futuri bagnanti per i prossimi weekend di sole.