Lignano si conferma protagonista dello sport con il triathlon

Sabato 22 aprile si è svolta la 7° edizione del Triathlon Gold Sprint Memorial Renzo Ardito, manifestazione dedicata allo storico imprenditore lignanese che contribuì allo sviluppo di Lignano Pineta e di Marina Uno, organizzata da Triathlon Lignano, Matteo Benedetti e Ivano Manfredonia. La competizione prevede tre fasi: quella iniziale di nuoto, composta da un circuito triangolare partendo accanto al pennello frangiflutti in corrispondenza di Piazza Marcello D’Olivo di 0,75 km, una intermedia su due ruote composta da tre giri di un circuito a Lignano Pineta e Riviera per un totale di 20 km e infine la corsa per 5 km.

Grandi soddisfazioni nella giornata di sabato durante le gare femminili, svoltesi in mattinata, che hanno visto 85 partecipanti e alla premiazione al Tenda bar il Consigliere regionale e futuro Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin insieme al presidente della società Lignano Pineta Giorgio Ardito, di tre atlete italiane: Seregni Bianca con un tempo di 57’ e 11”, seguita da Prestia Angelica con 57’ e 53” e dulcis in fundo, la due volte campionessa friulana, Iogna-Prat Luisa con 58’ e 01”.

Altrettante soddisfazioni ci sono state nel pomeriggio durante le gare maschili, che hanno visto su oltre 380 concorrenti sul podio lo svizzero Gaspar Riveros con un tempo di 50’ e 35”, seguito dai due italiani Sarzilla Michele e Petroni Edoardo, con un tempo rispettivo di 50’e 40” e 51’ e 46”, premiati sempre al Tenda bar dal Consigliere comunale con delega al Turismo Massimo Brini e da Giorgio Ardito.

Nella giornata di domenica 23 aprile si è svolta, invece, l’8° edizione dell’Amphibianman Swimrun Lignano, una competizione valida come qualificazione per il mondiale IWC Aquanticrunner Italy 2023, che prevede due gare: Super Sprint, composta da 1,65 km a nuoto e 4,8 km di corsa, e la Short che prevede 3,65 km a nuoto e 10 km di corsa.

“Un grande successo di pubblico per questa 7° edizione, premiata dal bel tempo e da una temperatura ideale con aria frizzante per gli atleti e di sicuro buon auspicio per la stagione balneare e turistica 2023. Appuntamento a tutti alla prossima e 8° edizione in aprile 2024.” questo il commento di Ardito e degli organizzatori Benedetti e Manfredonia.