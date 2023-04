Scivola per alcuni metri durante l’escursione, soccorsa una donna

Tra le 11 e le 12 la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e Speleologico assieme all’elisoccorso regionale e alla Guardia di Finanza sono intervenuti nella zona di Pontebba per soccorrere una escursionista in difficoltà.

La donna, residente in Carnia, si trovava assieme al suo compagno in escursione nel Rio degli Uccelli quando, a quota 900 metri circa è scivolata ruzzolando per alcuni metri. Quando si è rialzata non è riuscita più a proseguire autonomamente.

Il suo compagno, tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, si è portato fuori dal vallone fin dove prendeva il segnale per poter chiamare i soccorsi. Sul Posto è arrivato l’elisoccorso regionale che ha verricellato a bordo il tecnico e la sua compagna, portandoli a valle e poi due hanno proseguito con mezzi propri.