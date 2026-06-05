Lignano presa d’assalto: oltre 625 mila presenze in cinque giorni

Lignano Sabbiadoro ha superato la prova del lungo ponte del 2 maggio con numeri record: oltre 625 mila presenze complessive in cinque giorni, una media giornaliera di circa 125 mila persone e un picco di 159 mila presenze registrato nella sola giornata di domenica 31 maggio.

Si tratta di dati che confermano la capacità della località balneare friulana di gestire eventi di grande richiamo e flussi turistici molto elevati, consolidando il ruolo di Lignano Sabbiadoro tra le principali destinazioni turistiche del Nordest.

Secondo i dati elaborati attraverso sistemi di rilevazione basati sull’analisi delle celle telefoniche, la città è stata protagonista di uno dei momenti di maggiore afflusso dall’inizio della stagione turistica, nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 2 giugno.

A trainare le presenze sono stati due appuntamenti principali: il concerto di Tiziano Ferro, andato in scena nella serata di sabato, e il Raduno nazionale dei Bersaglieri, che ha portato in città migliaia di partecipanti e visitatori provenienti da tutta Italia.

La distribuzione delle presenze sul territorio

Il 72% delle presenze complessive è riconducibile a cittadini italiani. Tra le regioni di provenienza spiccano Veneto e Friuli Venezia Giulia, seguite dalla Lombardia. Completano la classifica Piemonte ed Emilia-Romagna, che confermano una forte partecipazione dal Nord e dal Centro Italia.

Importante anche il contributo del turismo straniero. La Germania si conferma il primo mercato estero di riferimento per Lignano Sabbiadoro, seguita dall’Austria. Più distaccati, ma comunque presenti con continuità, i flussi da Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, a conferma della capacità della località friulana di attrarre turisti dall’Europa centrale.

Una città sotto pressione ma organizzata

“Accogliere oltre 625 mila presenze in pochi giorni, con una punta di quasi 160 mila persone in una sola giornata – ha commentato il sindaco Laura Giorgi – rappresenta una sfida importante che la città ha affrontato con successo“. “Non solo numeri importanti, ma la dimostrazione che Lignano non è soltanto una destinazione turistica, ma una città capace di organizzare e sostenere eventi di portata nazionale e internazionale, mantenendo elevati standard di sicurezza, servizi e accoglienza”.

Il primo cittadino ha sottolineato come i dati fotografino una città che, nei giorni del ponte, ha dovuto gestire un afflusso eccezionale, grazie al lavoro coordinato tra amministrazione comunale, forze dell’ordine, operatori turistici e società di gestione, che ha permesso alla città di sostenere numeri così elevati senza particolari criticità.

Un segnale per la stagione estiva

Per l’amministrazione comunale si tratta di un segnale incoraggiante in vista dell’estate ormai alle porte. La forte presenza di turisti italiani, unita alla consolidata fidelizzazione dei mercati esteri tradizionali, lascia intravedere prospettive positive per l’intera stagione turistica.