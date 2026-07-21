Si sono concluse con il ritrovamento del ragazzo le ricerche avviate nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, lungo il Tagliamento. Il giovane, scomparso dopo essersi tuffato dal ponte tra Latisana e San Michele al Tagliamento, è stato trovato vivo quasi due ore più tardi sulla sponda veneta del fiume, a Bibione.

L’allarme era scattato attorno alle 18.30, quando un passante aveva riferito di aver visto il ragazzo lanciarsi dal ponte senza poi riemergere. La segnalazione aveva fatto partire un vasto dispositivo di ricerca, coordinato dai Vigili del fuoco insieme ai Carabinieri.

Le ricerche con imbarcazioni, sommozzatori ed elicottero

Sul posto hanno operato le squadre dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Latisana e Lignano, impegnate nel fiume con tre imbarcazioni e sei Soccorritori acquatici di superficie. Altri operatori hanno invece perlustrato le sponde e le aree circostanti.

Alle operazioni hanno partecipato anche la squadra del distaccamento di Portogruaro e Drago 149, l’elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia, che ha sorvolato il corso d’acqua con a bordo due sommozzatori.

Il ritrovamento sulla sponda veneta

Il ragazzo è stato infine rintracciato vivo a Bibione, sulla sponda veneta del Tagliamento. Restano ora da chiarire le circostanze dell’accaduto e come il giovane abbia raggiunto il punto in cui è stato ritrovato. I Carabinieri si sono occupati nel frattempo di raccogliere le testimonianze utili a ricostruire quanto successo.