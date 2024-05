Ecco quanta ricchezza porta il turismo a Lignano.

Quanto “vale” il turismo a Lignano Sabbiadoro? Molto: secondo uno studio di Sociometrica pubblicato dal Sole 24 Ore, la località balneare friulana rientra nella top 10 delle località italiane in cui il turismo produce più ricchezza. Una ricchezza che supera gli 800milioni di euro.

Stando ai dati dell’indagine, infatti, in cima alla classifica c’è Rimini, attorno a cui il business del turismo porta ben 1,48 miliardi di euro di valore aggiunto; ci sono poi Cavallino Treporti, San Michele al Tagliamento e Jesolo, tutte sopra il miliardo. Al quinto posto Caorle, con oltre 986 mila euro, e al sesto, proprio Lignano, con 882 mila. Più, per fare un confronto, di località come Cesenatico, Riccione, Cervia e Sorrento.

In questa specifica classifica, per determinare il valore aggiunto delle località turistiche sono state considerate le presenze turistiche ufficiali e una stima di quelle non registrate, nonché, come ha specificato sul Sole 24 Ore, Antonio Preiti, che ha curato l’analisi, sono state valutate quelle voci di spesa turistica che non hanno un elemento caratteristico, ma esistono. “Insomma – ha continuato Preiti -, valutiamo il conto satellite del turismo, vale a dire un conteggio che aggiunga alla parte caratteristica la quota-parte attribuibile al turismo nei settori non propri (trasporti, servizi ospitali e culturali, servizi legati alle attrazioni come noleggi, impianti di risalita, guide, commercio, ecc.)”.

Se si considerano anche le grandi città, la classifica cambia: in questo caso, in cima ci sono Roma, Milano, Venezia e Firenze e Lignano “scivola” al 13° posto; nella classifica compaiono allora anche Trieste, al 46esimo posto con 318 mila euro, e Grado, al 48esimo con 298 mila. In compenso, tra il 2014 e il 2022, Grado è una delle località che ha migliorato maggiormente la sua performance, con una crescita di oltre il 23% di presenze.