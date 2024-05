Bambini intossicati dopo aver mangiato i pomodorini, il Ministero sospende il progetto

Dopo alcuni casi di bambini intossicati.

Non è accaduto solo a Udine: secondo la cronaca, infatti, sono diversi i casi di bambini intossicati dopo aver mangiato i pomodorini in alcune scuole italiane. Gli alunni delle primarie Girardini e Mazzini, ieri avevano accusato dei malori (come mal di pancia, nausea e vomito) circa quindici minuti dopo aver consumato la merenda, nell’ambito del programma ministeriale “Frutta e verdura a scuola” (e non quindi, della mensa comunale) a cui ogni scuola poteva autonomamente aderire o meno.

Ma situazioni simili (sono stati male anche alcuni insegnanti, tra l’altro) si sono verificate anche in Emilia Romagna (a Modena, Forlì, Cesena e Faenza), tutte nell’ambito del programma alimentare ministeriale. Oggi, quindi, è stato lo stesso Ministero dell’Agricoltura a pubblicare un decreto direttoriale di sospensione in via precauzionale del progetto.