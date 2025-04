Il “papà” del passo barca è il nuovo presidente di Confcommercio Lignano

Il mandamento di Lignano di Confcommercio provinciale ha un nuovo presidente. Si tratta di Loris Salatin, 70 anni, mediatore immobiliare, figura nota nel mondo imprenditoriale della località balneare. L’assemblea dei soci si è riunita nel pomeriggio di lunedì 14 aprile e ha eletto nel nuovo consiglio mandamentale i componenti della lista formata dallo stesso Salatin, Luigi Sutto, Luca Colonna, Laura Mariotti, Marco Andretta, Fabio Isernia, Michele Battiston, Eugenio Perrella, Elisa Borghesan. Cooptati Enrico Guerin e Alessandro Tollon.

Il rinnovato consiglio ha indicato quindi Salatin nel ruolo di presidente e Sutto in qualità di vice. Nel curriculum di Salatin ci sono le attività di mediatore turistico e di albergatore, la presidenza per due mandati di Lisagest, la proprietà di una cantina di produzione vino a Cordignano in provincia di Treviso. Uomo delle associazioni, è stata a metà degli anni Novanta vicepresidente della Confcommercio locale guidata all’epoca da Enea Fabris. Sua l’idea dell’x-River, il passo barca che collega Lignano Sabbiadoro e Bibione sul Tagliamento.

“È una nomina che mi gratifica e responsabilizza – è il commento del neo presidente –. Con il prezioso aiuto di tutto il consiglio, che rappresenta le diverse attività del terziario territoriale, proseguirò il grande lavoro iniziato da dieci anni da Enrico Guerin a tutela delle imprese associate. Al primo punto della mia agenda l’obiettivo di mantenere il mandamento come punto di riferimento per gli associati e di costruttivo confronto con le amministrazioni comunali e gli altri enti pubblici”.

Presente all’assemblea anche il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Udine di Confcommercio Giovanni Da Pozzo. “Lignano ha segnato l’avvio dei rinnovi mandamentali del 2025 – il suo commento –. Con Salatin alla guida e una squadra di grande valore, il mandamento assicurerà la qualità del lavoro di questi ultimi anni. Un sincero ringraziamento va a Guerin, in campo, tra l’altro, negli anni difficili della pandemia e ora apprezzato presidente di Federalberghi regionale”.

“Sono sicuro che Loris, forte della sua esperienza e dell’apprezzamento unanime dell’economia lignanese, saprà gestire al meglio questo importante impegno“, sono le parole del predecessore.

Nella stessa assemblea si è proceduto all’elezione di Lorenza Ceiner nel ruolo di presidente del Sib provinciale.