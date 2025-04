Simularte ottiene la certificazione Iso 20121.

Il Friuli Venezia Giulia si posiziona tra le eccellenze nazionali nel campo della sostenibilità culturale grazie a SimulArte, realtà friulana con sede a Udine, che è diventata la prima azienda in regione a ottenere la certificazione internazionale ISO 20121 per l’organizzazione sostenibile di eventi. Un riconoscimento che la colloca accanto a grandi nomi del panorama nazionale come Armani, Gucci e il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

La ISO 20121, aggiornata nel 2024, è uno standard internazionale pensato per promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale nella progettazione e realizzazione di eventi. Attualmente, solo 145 aziende in tutta Italia hanno ottenuto questo attestato, e SimulArte è l’unica impresa culturale certificata in Friuli Venezia Giulia.

“Raggiungere questo traguardo è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Federico Mansutti, presidente di SimulArte –. Vogliamo dimostrare che anche nel mondo della cultura è possibile lavorare in modo responsabile e consapevole, adottando pratiche concrete che riducano l’impatto ambientale e valorizzino l’inclusione, l’accessibilità e la responsabilità sociale”.

Un modello virtuoso per la cultura sostenibile

La certificazione è stata rilasciata dall’ente DNV, leader mondiale nella certificazione dei sistemi di gestione accreditati, al termine di un percorso avviato nell’ambito del progetto europeo TRACE, cofinanziato dall’Unione Europea. L’azienda ha implementato strategie e processi che mettono al centro la sostenibilità, trasformandola in un principio guida per tutte le attività culturali e artistiche.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal vicepresidente e assessore regionale alla Cultura, Mario Anzil: “SimulArte ha saputo guardare al futuro, dimostrando che la cultura non è solo conservazione della memoria ma anche responsabilità verso il mondo che ci circonda. È un esempio di come gli operatori culturali possano essere protagonisti del cambiamento, promuovendo modelli sostenibili in grado di generare valore per l’intera comunità. La Regione si congratula per questo importante traguardo che rappresenta un’opportunità di crescita per tutto il territorio”.

Tra cinema, moda e sport: un traguardo di pochi

Oltre a SimulArte, la certificazione ISO 20121 è stata adottata da alcune tra le più prestigiose realtà italiane nei settori della cultura, della moda e dello sport: il Teatro Stabile di Torino, Ducati (per il GP di Misano), la squadra di basket Reyer Venezia, Giorgio Armani e Gucci, che hanno scelto di applicare lo standard alle proprie sfilate ed eventi.