Il concerto dei Måneskin a Lignano

E’ iniziato come da programma alle 21.30 il concerto dei Måneskin che ieri hanno infiammato il palco dello Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Ben 28 mila persone si sono accalcate (mille in più rispetto a quando stimato) nonostante il pericolo pioggia per ballare sulle note di “Zitti e Buoni“, il brano che ha consacrato il gruppo romano all’olimpo della musica, dopo la vincita del festival di Sanremo e dell’Eurovision song Contest.

Un look bianco e nero per tutti i membri della band: Total White per il frontman Damiano, abito bianco e collana sul petto; giacca con risvolto nero per Thomas; Victoria con un corsetto nero e pantalone bianco ed infine Ethan, con un pantalone a scacchi nero-bianco.

La scaletta e le cover

Per quanto riguarda la scaletta, è rimasta la stessa del concerto veronese, con l’aggiunta delle cover. Un tripudio di voci si è alzato per intonare brani come Mammamia, Chosen – tra i primi brani incisi ad XFactor -; Torna a casa; e gli ultimi singoli usciti Coraline e Supermodel. Nell’ambito cover invece si sono cimentati in canzoni di Britney Spears (Womanizer), CCCP (Amandoti), Four Seasons (Beggin); Stooges (I wanna be your dog); Who (My generation) ed il pezzo If i can dream , una versione particolare, che il gruppo rock ha inciso per la colonna sonora del film biografico su Elvis Presley di Baz Luhrmann che si trova ora al cinema.

Il Tour “Loud Kids” 2022/2023

Un successo quello dei Måneskin che è destinato a continuare in tutte le altre date del nuovo tour, quasi tutte già sold out: in Nord America tra Washington, California, Florida, Texas, Nevada, Miami, Utah; in Europa tra Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Spagna, Danimarca e Gran Bretagna.