Una settimana ricca di concerti, incontri culturali, teatro per famiglie e iniziative dedicate all’ambiente e all’architettura. Dal 14 al 20 luglio, il calendario estivo di Lignano Sabbiadoro propone appuntamenti distribuiti tra Sabbiadoro, Pineta e Riviera.



Tra gli eventi principali figurano il concerto di Jacob Collier con la Naonis Orchestra, il gran finale del Lignano Gospel Festival, il live dei Matia Bazar, la presentazione del nuovo romanzo di Stefania Auci e il tour in bicicletta alla scoperta delle ville moderne della località balneare.

Il gran finale del Gospel Festival e Jacob Collier

La settimana musicale si apre martedì 14 luglio alle 21 alla Beach Arena con il concerto conclusivo del Lignano Gospel Festival. Sul palco saliranno Trini L. Massie e il coro statunitense della Mt. Ararat Baptist Church di Pittsburgh. L’ingresso è libero; in caso di maltempo l’esibizione sarà trasferita nel Duomo di Lignano Sabbiadoro.



Sempre martedì, alle 21.30 all’Arena Alpe Adria, sarà protagonista Jacob Collier, musicista vincitore di sette Grammy Award. Nell’ambito di Udin&Jazz, l’artista presenterà un progetto realizzato insieme alla Naonis Orchestra, tra improvvisazione, tecnologia e interazione con il pubblico.



Giovedì 16 luglio, alle 21 nella Sala Darsena, torna invece la rassegna “Lignano per… la Musica”. Il pianista friulano Matteo Andri proporrà un recital con musiche di Bach, Haydn, Beethoven e Brahms.

Il debutto di Musikè e il concerto dei Matia Bazar

Sabato 18 luglio, alle 21 nella piazza davanti alla Chiesa di San Giovanni Bosco, prenderà il via la tappa lignanese del Festival Musikè Wind Band. Il repertorio comprenderà colonne sonore, musica classica e brani della tradizione popolare.



Uno degli appuntamenti più attesi è in programma domenica 19 luglio alle 21.30 in piazza Marcello D’Olivo, a Lignano Pineta. Per il terzo appuntamento del Lignano Summer Live Festival si esibiranno i Matia Bazar.



La band, guidata dal tastierista Fabio Perversi e dalla cantante Luna Dragonieri, ripercorrerà oltre quattro decenni di carriera attraverso successi come “Vacanze romane”, “Ti sento”, “Solo tu” e “Per un’ora d’amore”.

Teatro e musica per bambini e famiglie

Martedì 14 e giovedì 16 luglio, alle 21, torna “Arriva la Banda”, con una sfilata musicale per le vie di Sabbiadoro seguita da un concerto gratuito in piazza Ursella.



Mercoledì 15 luglio, alle 21.30 al Parco Hemingway, la rassegna “Pupi & Pini” propone “Il brutto anatroccolo”, spettacolo curato da TieffeU. Un libro pop-up tridimensionale prenderà vita attraverso figure in gommapiuma, affrontando con ironia temi come la discriminazione, il razzismo e il conformismo.



Giovedì 16 luglio, alle 17.30, la Biblioteca comunale “Bruna Lizzi De Minicis” ospiterà “La principessa splendente”, con Luca Zalateu e Serena Vizzutti. Lo spettacolo, tratto da un’antica fiaba giapponese, unirà narrazione e musiche originali eseguite con arpa e percussioni. L’ingresso è gratuito.



Lunedì 20 luglio, alle 21.30 al Parco Hemingway, la Compagnia Walter Broggini e Ortoteatro porteranno in scena “Di là del mare”. Lo spettacolo segue il viaggio del bibliotecario Berto tra popoli e culture differenti, attraverso attori, burattini, marionette e pupazzi. Anche in questo caso l’ingresso sarà libero.

Le iniziative dedicate al mare e all’ambiente

Venerdì 17 luglio, dalle 9.30 alle 13, il Beach Village di Sabbiadoro, all’ufficio spiaggia 6, ospiterà la campagna della LAV “Il mare è la loro casa”, dedicata alla tutela degli animali marini e dei loro habitat.



Bambini e famiglie potranno partecipare gratuitamente alle attività informative, con i più piccoli coinvolti come volontari per un giorno.



Dalle 10 alle 12 proseguirà inoltre “Ogni goccia conta”, iniziativa di educazione ambientale promossa da CAFC Spa, Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa e Lignano Pineta Spa. Giochi e sfide a squadre si svolgeranno contemporaneamente al Beach Village e al Fun Village, presso lo stabilimento 4 di Lignano Pineta. Non è necessaria la prenotazione.

Stefania Auci presenta “L’alba dei leoni”

Giovedì 16 luglio, alle 18.30 al PalaPineta, la scrittrice Stefania Auci sarà ospite degli “Incontri con l’autore e con il vino” per presentare “L’alba dei leoni”, il romanzo che completa la saga dedicata alla famiglia Florio.



Dopo aver raccontato l’ascesa dell’impero imprenditoriale siciliano, l’autrice torna alle origini della dinastia, nella Calabria della fine del Settecento, ricostruendo le vicende familiari e storiche che condurranno i Florio fino a Palermo. Al termine dell’incontro è prevista una degustazione dei vini dell’Azienda Agricola Obiz.

Manuela Sain racconta Marilyn Monroe

Domenica 19 luglio, alle 11, la rassegna “Un libro… un caffè” proseguirà all’Orangerie del Riviera Resort Hotel, sul Lungomare Riccardo Riva.



La scrittrice Manuela Sain presenterà il romanzo “Ultima chiamata dalla Casa Bianca”, un racconto sospeso tra realtà e immaginazione che ripercorre la vita di Marilyn Monroe, dall’ascesa nel mondo di Hollywood alle fragilità personali che ne hanno segnato il destino. L’ingresso sarà libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.

In bicicletta alla scoperta delle ville moderne

Sabato 18 luglio torna “Bici e Ville”, il tour guidato promosso dall’Associazione Raggi e ArchiTetture – Ville di Lignano per conoscere le residenze che hanno trasformato la località in un laboratorio dell’architettura balneare moderna.



Il ritrovo è fissato alle 9.45 in Arco della Vela 32, mentre la visita si svolgerà dalle 10 alle 12. Il percorso toccherà alcune costruzioni realizzate tra gli anni Cinquanta e Settanta, tra cui il Condominio Casa Albergo, progettato da Gianni Avon, e Villa Mainardis e Villa Spezzotti, firmate da Marcello D’Olivo, autore del piano urbanistico a spirale di Lignano Pineta.



È necessario partecipare con la propria bicicletta, poiché non è previsto il servizio di noleggio. Il contributo richiesto è di 20 euro a persona e i posti sono limitati. Le iscrizioni possono essere effettuate sul sito di Ville di Lignano oppure scrivendo all’indirizzo [email protected].

La mostra fotografica “Luminescenze”

Prosegue infine fino al 3 agosto, negli spazi del Municipio, la mostra “Luminescenze. Un viaggio visivo tra realtà e astrazione” del fotografo Adriano De Minicis.



Gli scatti spaziano dalla spiaggia di Lignano alle composizioni geometriche e trasformano paesaggi e oggetti quotidiani attraverso l’utilizzo della luce. La mostra, organizzata dal Fotocineclub, è visitabile gratuitamente negli orari di apertura del Municipio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.