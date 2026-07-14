Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 15 luglio

Il meteo in Friuli: caldo afoso, ma rischio di temporali nel pomeriggio.

Il caldo continuerà a interessare il Friuli Venezia Giulia nella giornata di mercoledì 15 luglio, con temperature che in pianura potranno raggiungere i 34 gradi. Il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, ma dal pomeriggio aumenterà il rischio di temporali, localmente anche intensi.

Cielo poco nuvoloso tra pianura e costa

Durante la mattinata il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso sulla pianura e lungo la costa, mentre sulle zone montane le condizioni risulteranno più variabili.



Con il passare delle ore aumenterà l’instabilità soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, dove dal pomeriggio saranno probabili temporali locali. I fenomeni potranno successivamente interessare anche le altre zone della regione.



Secondo le previsioni, non si esclude la formazione di qualche temporale forte, accompagnato da precipitazioni intense e raffiche di vento.

Caldo afoso in pianura, brezza sulla costa

In pianura il pomeriggio sarà caratterizzato da caldo afoso, con temperature minime comprese tra 20 e 22 gradi e valori massimi tra 32 e 34 gradi.



Sulla costa le minime oscilleranno tra 23 e 25 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 30-32 gradi. Lungo il litorale soffierà una brezza che potrà rendere il caldo leggermente più sopportabile.

Temporali più probabili dal pomeriggio

L’evoluzione della giornata prevede quindi condizioni inizialmente serene o poco nuvolose, seguite da una maggiore variabilità nelle ore centrali e pomeridiane. In serata resterà possibile la presenza di temporali sparsi, soprattutto sulle zone montane, ma con possibili sconfinamenti verso pianura e costa.