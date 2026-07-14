Prima giornata di Ztl a Udine: oltre 150 transiti non autorizzati

È entrato ufficialmente in funzione il sistema automatico di controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato di Udine. La prima giornata di attivazione si è svolta regolarmente, con gli agenti della Polizia Locale presenti in corrispondenza dei sei varchi elettronici.



Il personale ha fornito indicazioni ai cittadini e agli automobilisti, verificando il possesso delle autorizzazioni necessarie e offrendo assistenza sulle nuove modalità di accesso al centro storico.

Registrati 150 transiti senza autorizzazione

Alle 17 di martedì 14 luglio, il sistema aveva rilevato circa 150 transiti non autorizzati attraverso i varchi della ZTL.



Gli agenti hanno gestito anche numerose richieste di chiarimento. Circa 50 domande hanno riguardato soprattutto l’accesso delle persone con disabilità, i tempi di permanenza consentiti all’interno dell’area e le procedure necessarie per presentare o attivare le richieste di autorizzazione. Durante i controlli è stata inoltre elevata una sanzione per divieto di sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato.

Toffano: “Avvio senza particolari criticità”

Soddisfatta l’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano, che ha sottolineato il lavoro di preparazione svolto nei mesi precedenti all’attivazione definitiva dei varchi.



“L’avvio del controllo automatico si è svolto nel migliore dei modi – commenta Toffano –. Il lavoro svolto negli ultimi mesi dalla Polizia Locale, insieme alla campagna di informazione e al periodo di pre-esercizio, ha consentito di affrontare questa prima giornata con consapevolezza e senza particolari criticità”.



Da ora il sistema entra nella fase ordinaria. “Rappresenta uno strumento importante per garantire il rispetto delle regole, tutelare il centro storico e assicurare una migliore fruibilità degli spazi urbani da parte di residenti, attività economiche e visitatori”, conclude l’assessora.