Lignano accende il Natale tra pista di pattinaggio, villaggio e presepe di sabbia

A Lignano torna il Natale d’A…mare.

Natale vista mare, con il profumo di salsedine e il rumore delle onde come sottofondo. È questa l’atmosfera unica che Lignano Sabbiadoro offrirà durante le festività natalizie con un ricco programma di eventi e un’inedita apertura invernale dell’arenile. Dal 6 dicembre all’11 gennaio, infatti, turisti e residenti potranno godere del “Natale d’A…mare”, la rassegna che punta a coniugare la magia delle feste con la suggestione del mare d’inverno.

La principale novità di quest’anno riguarda l’apertura di un tratto di spiaggia, insieme al Beach Bar situato nei pressi della Terrazza a Mare. Ma non sarà solo la spiaggia a vivere una seconda primavera. Piazza Fontana tornerà a ospitare l’ormai tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio, tra le attrazioni più amate da famiglie e visitatori. Un cerchio perfetto di divertimento per adulti e bambini, circondato da luci natalizie e profumo di cioccolata calda.

Il cuore pulsante del centro sarà animato dalle casette del Villaggio del Gusto, dove imprenditori locali offriranno prodotti tipici, dolci natalizi e specialità artigianali. Un modo per vivere le festività anche come occasione di scoperta gastronomica.

E naturalmente non mancherà il celebre Presepe di Sabbia, vero simbolo del Natale lignanese. Realizzato anche quest’anno dall’associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur in collaborazione con Lignano in Fiore, il presepe sarà visitabile dal 6 dicembre all’1 febbraio 2026 e si prepara ad accogliere visitatori non solo dall’Italia, ma anche da Austria, Germania e Slovenia.

A Lignano Pineta, infine, si conferma la tradizione del Villaggio di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno consegnare le proprie letterine e vivere un’esperienza immersiva nel mondo incantato del Natale.