I 103 anni di Ofelia Scian: una vita tra famiglia e passione per il paracadutismo

Una mattinata all’insegna dell’emozione e della memoria quella vissuta oggi alla Casa per Anziani Umberto I, dove il Sindaco Alessandro Basso ha reso omaggio alla signora Ofelia Scian in occasione del suo 103° compleanno. Un traguardo eccezionale, che la comunità pordenonese ha voluto celebrare con calore e riconoscenza.

Ad accoglierlo c’erano la signora Ofelia e i suoi familiari, che hanno condiviso con il sindaco alcuni ricordi e aneddoti della loro mamma, una donna dal carattere forte e vivace, madre di due figli e con una sorprendente passione: il paracadutismo. La signora Ofelia, infatti, li ha sempre seguiti con entusiasmo durante i loro lanci, sostenendoli con un’energia che l’ha accompagnata per tutta la vita.

“Festeggiare 103 anni è un traguardo straordinario, ma lo è ancora di più quando dietro a questo numero c’è una vita così ricca di affetto e coraggio,” ha dichiarato il sindaco Basso. “La signora Ofelia è una testimonianza della forza della nostra comunità: una donna che ha sempre guardato al futuro, sostenendo la passione dei suoi figli e circondata dall’amore della famiglia.”

Il sindaco ha consegnato alla signora Ofelia un omaggio floreale, simbolo della vicinanza della città e del ringraziamento per ciò che rappresenta come custode della memoria e delle radici pordenonesi. “Momenti come questo ci ricordano quanto sia importante valorizzare i nostri anziani,” ha aggiunto Basso. “Nelle loro storie troviamo la storia di Pordenone. E oggi, negli occhi della signora Ofelia, ho visto una luce che appartiene a tutta la nostra comunità.” L’Amministrazione comunale rinnova alla signora Ofelia i più affettuosi auguri, ringraziando la Casa per Anziani Umberto I per il prezioso lavoro quotidiano e la cura dedicata ai suoi ospiti.