Il Natale di Lignano Sabbiadoro si illumina tra luci, musica e arte

Gli eventi del Natale a Lignano.

Lignano Sabbiadoro si prepara a vivere la magia del Natale d’A…Mare, il tradizionale contenitore di eventi che dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 animerà la località balneare con un ricco programma di oltre 45 appuntamenti per residenti e visitatori. Visitatori, anche e soprattutto stranieri, in costante aumento. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 6 dicembre 2025 alle ore 17.00 con appuntamento in Parco San Giovanni Bosco.



L’edizione 2025 introduce due importanti novità che arricchiscono l’identità della manifestazione: Natale di Luce e Natale di Musica, due nuove anime che si affiancano agli appuntamenti consolidati del cartellone come l’iconico Presepe di Sabbia, giunto alla sua XXII edizione.

Natale di luce e musica.

Natale di Luce trasformerà Lignano in un percorso luminoso diffuso, caratterizzato da installazioni scenografiche e atmosfere suggestive che accompagneranno cittadini e visitatori dalla stella all’ingresso della città fino alla spiaggia. Il filo conduttore luminoso unirà simbolicamente tutti gli eventi in programma, dal concerto Candlelight allo spettacolo di fuoco Nube fino al tradizionale Pignarul in riva al mare.

“Con queste due nuove ambientazioni – spiega il sindaco Laura Giorgi – vogliamo rendere il nostro Natale ancora più riconoscibile e accogliente. La luce e la musica sono linguaggi universali: rappresentano l’accoglienza, la condivisione e lo spirito autentico delle feste che desideriamo offrire a tutta la comunità e ai tanti ospiti che scelgono Lignano in questo periodo”.

Con Natale in Musica, Lignano Sabbiadoro si trasformerà in un grande palco a cielo aperto, con una ricca programmazione musicale che abbraccia generi diversi.

Dal concerto Gospel del 28 dicembre e del 6 gennaio, alla serata “Balliamoci sopra” con Radio Sorriso del 30 dicembre, da Valerio Scanu il 2 gennaio al Monte Carlo Nights Show con Nick the Nightfly & Band del 4 gennaio. Tra gli eventi più attesi sicuramente lo spettacolo della notte del 31 dicembre con Radio Piterpan e i concerti di Arisa il 1° gennaio e del Trio di Parma il 9 gennaio.

“Siamo entusiasti di presentare una programmazione natalizia così ricca e variegata – sottolinea il Sindaco Laura Giorgi -. Vogliamo che Lignano Sabbiadoro diventi non solo un luogo di vacanza, ma anche un luogo di cultura e condivisione. E la musica è proprio uno strumento che unisce le persone, qualsiasi sia il genere amato, tutti troveranno uno spettacolo che parla al cuore. Vi invitiamo a vivere con noi queste giornate di festa, sotto le luci, tra le melodie e lo spirito di comunità che contraddistingue il nostro Comune”.

Il presepe di sabbia.

Cuore pulsante del Natale d’A…Mare rimane il Presepe di Sabbia, che quest’anno raggiunge la sua XXII edizione con un progetto artistico di ampio respiro dedicato a Maria, figura-soglia tra umano e divino, capace di dialogare con il nostro tempo. L’opera, realizzata da un gruppo di artisti internazionali provenienti da diversi paesi europei, si configura come un itinerario che coniuga arte, spiritualità e riflessione, mettendo al centro la figura femminile in tutte le sue sfaccettature – sacre e profane, intime e universali – attraverso un percorso narrativo che si articola in due sezioni speculari e complementari.

La prima sezione segue Maria così come viene narrata nei Vangeli della Natività e negli Apocrifi dell’Infanzia di Gesù. Ogni episodio – dall’Annunciazione al Viaggio verso Betlemme – è interpretato attraverso stili artistici differenti, dalle prime icone mariane al Rinascimento, dal Barocco alle avanguardie novecentesche. Un percorso che riflette sul modo in cui l’arte, nei secoli, ha rappresentato il femminile in rapporto al sacro e alla storia. Al centro, la Natività, fulcro narrativo costruito nel solco della tradizione francescana del presepe.

La seconda sezione rilegge gli stessi nuclei narrativi in chiave contemporanea: Maria diventa una donna del nostro tempo, confrontandosi con le contraddizioni della condizione femminile odierna. Il percorso si conclude con due opere di forte impatto simbolico: la Strage degli innocenti, che accosta Betlemme a scenari bellici attuali, e una “Pietà al femminile”, denuncia del femminicidio e della violenza contro le donne.

La spiaggia d’Inverno: una nuova esperienza sul mare.

Novità imperdibile dell’edizione 2025 è la Spiaggia d’Inverno: un’area speciale – allestita all’Ufficio spiaggia 5 – dove rilassarsi su lettini e sdraio, riparati da gazebo e ombrelloni, ascoltando il suono delle onde e lasciandosi avvolgere dall’atmosfera unica che il mare di Lignano regala anche nei mesi più freddi. A completare l’esperienza, il Beach Bar, aperto dal 5 dicembre all’11 gennaio, dove sorseggiare una bevanda calda o un aperitivo con vista mare.

«La spiaggia d’inverno è un segnale concreto della direzione in cui vogliamo andare: la nostra spiaggia deve essere vissuta tutto l’anno, non solo nei mesi estivi – spiega il Presidente della Lignano Sabbiadoro Gestioni Roberto Falcone –. Con questa novità offriamo un’esperienza diversa, che permette a residenti e ospiti di riscoprire il mare, anche nella stagione fredda, in un contesto curato e accogliente. Allo stesso tempo quest’area vuol essere una sorta di anteprima del nuovo materiale e dei nuovi concept che stiamo sviluppando per la prossima stagione balneare. È un modo per mostrare fin da ora, la volontà di innovare e di proporre servizi, sempre più moderni e in linea con le aspettative di chi sceglie Lignano».

Gli appuntamenti tradizionali

Tornano gli appuntamenti più amati del Natale lignanese: il Villaggio del Gusto, con le tradizionali casette in legno che offriranno specialità regionali, dolci tipici, cioccolata calda e vin brulè, articolato in due aree (Food nel Parco San Giovanni Bosco e Commerciale in Via Tolmezzo); il Villaggio di Babbo Natale, allestito nel Parco San Giovanni Bosco, dove i più piccoli potranno divertirsi con giostre, laboratori creativi e incontrare Santa Claus nella sua casetta.

Dal 5 dicembre, PromoTurismoFVG sarà presente – Parco San Giovanni Bosco – con una tipica baita di montagna dove scoprire le bellezze del Friuli Venezia Giulia e acquistare skipass giornalieri a data aperta per i poli sciistici regionali a prezzo scontato, merchandising IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA, la FVG card 1 WEEK e 48H scontate del 20% e pacchetti ciclovie bike.

Piazza Fontana ospiterà la pista di pattinaggio su ghiaccio circolare che, con i suoi 400 mq di ghiaccio, offrirà divertimento per tutta la famiglia. A Lignano Pineta, in Piazza del Sole, tornerà l’area intrattenimento per i più piccoli contornata da un villaggio artico luminoso, raggiungibile da Sabbiadoro a bordo del trenino Lignano Express.

Non mancheranno eventi culturali, concerti, spettacoli itineranti, il tradizionale spettacolo di Capodanno e la Befana dal Mare.

Info e orari.

Orari di visita – Presepe di Sabbia

Apertura 10.00–18.00

6–8 dicembre 2025

13–14 dicembre 2025

20–24 dicembre 2025

26 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

10–11 gennaio 2026

18–25 gennaio 2026

1^ febbraio 2026

Apertura 14.00–18.00

9–12 dicembre 2025

15–18 dicembre 2025

25 dicembre 2025

17–24–31 gennaio 2026

VILLAGGIO DEL GUSTO

Area Food – Parco San Giovanni Bosco

5 dicembre 2025: ore 17.00-24.00

6-7-8 dicembre 2025: ore 12.00-24.00

12-13-14 dicembre 2025: ore 12.00-24.00

Dal 19 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026: ore 12.00-24.00

9-10-11 gennaio 2026: ore 12.00-24.00

Area Commerciale – Via Tolmezzo

6-7-8 dicembre 2025: ore 10.00-20.00

12-13-14 dicembre 2025: ore 10.00-20.00

Dal 19 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026: ore 10.00-20.00

10-11 gennaio 2026: ore 10.00-20.00

BEACH BAR – Spiaggia d’Inverno