Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 3 dicembre

Una giornata tipicamente invernale attende il Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 3 dicembre sarà caratterizzato da un cielo in prevalenza coperto su tutta la regione, con un’atmosfera grigia e umida che accompagnerà gran parte delle ore diurne.

Le precipitazioni, seppur presenti, saranno deboli e intermittenti: si tratterà per lo più di pioviggini o deboli piogge sparse, maggiormente probabili tra bassa pianura, fascia costiera e zone orientali. Non mancheranno tuttavia lunghe fasi asciutte, grazie alla natura irregolare e discontinua dei fenomeni.

Temperature e venti

Le temperature si manterranno su valori pienamente in linea con l’inizio di dicembre, con minime comprese tra i 5 e gli 8 gradi e massime fino a 13 gradi in pianura, mentre lungo la costa le oscillazioni saranno simili e si attesteranno tra 6 e 13 gradi. Sulla costa soffierà il Borino, una variante leggera della Bora, capace di mantenere l’aria frizzante ma senza raffiche particolarmente intense.

Il quadro meteorologico resterà sostanzialmente stabile, con cielo coperto per l’intera giornata. Le prime ore del giorno potrebbero vedere precipitazioni più organizzate, anche con nevicate in quota, mentre nel corso del pomeriggio e della sera il tempo si manterrà coperto ma con fenomeni più sporadici.