Grandi nomi per Notti di mezza estate a Lignano Sabbiadoro

Sul palco di Lignano Massimo Cacciari, Cochi Ponzoni, Giordano Bruno Guerri, Massimo Somaglino ed Enrico Rotelli

Lignano Sabbiadoro si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura con la rassegna Notti di mezza estate, che si terrà dal 9 luglio al 28 agosto. L’evento, organizzato dal Comune di Lignano Sabbiadoro in collaborazione con l’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani e la supervisione artistica Mario Brandolin, giunge alla sua quarta edizione promette un ricco calendario di spettacoli, concerti e incontri culturali che animeranno le serate estive della città.

Confermata la doppia location in due luoghi storici e suggestivi della località balneare: la pineta della Chiesa di Santa Maria del Mare e il parco della Chiesetta di San Zaccaria.

Il cartellone di Notti di mezza estate parte il 9 luglio

Notti di mezza estate avrà inizio martedì 9 luglio con “La Sovrana Lettrice“, una lettura scenica interpretata da Massimo Somaglino nella Chiesa di San Zaccaria. Tratto dal racconto di Alan Bennett, il testo narra l’improvvisa passione della Regina d’Inghilterra per la lettura, esplorando le conseguenze di questa nuova scoperta.

Il 16 luglio, la Chiesa di Santa Maria del Mare ospiterà “La Versione di Cochi”, un evento in cui Cochi Ponzoni dialogherà con Paolo Crespi e Mario Brandolin. La serata offrirà al pubblico un affascinante viaggio nella carriera di uno dei protagonisti del cabaret italiano.

Nuovamente a San Zaccaria, il 23 luglio, Enrico Rotelli è protagonista della serata “L’Hemingway di Fernanda Pivano”. Autore del libro Nanda e io, Rotelli dialogherà con Mario Brandolin, accompagnato dalle note del cantautore Francesco Tirelli. L’evento offrirà una prospettiva unica sulla figura di Ernest Hemingway attraverso gli occhi della sua grande amica e traduttrice italiana.

Viaggio attraverso l’opera di Giacomo Puccini

Il 30 luglio sarà dedicato a “Perché Puccini?”, un viaggio narrativo e musicale attraverso l’opera di Giacomo Puccini, a cura dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani e dello storico della musica Mauro Masiero. L’evento si terrà nella Chiesa di Santa Maria del Mare e promette di esplorare l’innovativo stile di uno dei più grandi compositori italiani, a 100 anni dalla morte.

Il 6 agosto, la voce soul di Ginga e il pianoforte di Rudy Fantin risuoneranno nella pineta della Chiesa di Santa Maria del Mare con un concerto che spazierà dal blues al gospel. Questa serata è realizzata in collaborazione con l’associazione lignanese “Insieme per la musica“, a sottolineare il consolidamento della relazione tra Notti di mezza estate e le realtà culturali locali.

Di grande valore sarà la serata del 12 agosto, con “In Canto”, dedicato a San Francesco, serata vedrà la partecipazione di Massimo Cacciari e Roberto Fabbriciani (nella foto di apertura), insieme all’Alma String Ensemble con Lucio Degani, primo violino dei Solisti Veneti, in programma alla Chiesa di Santa Maria del Mare. Le musiche di compositori come B. Maderna, G. Caccini, R. Fabbriciani, R. Ortolani ed E. Morricone creeranno un’atmosfera unica e riflessiva, ambiente ideale per una riflessione colta sul valore e l’eredità di San Francesco.

Dalla storia alla musica Gospel

La storia approda a Notti di mezza estate il 13 agosto, quando Giordano Bruno Guerri dialogherà con Mario Brandolin sul volume Fiume 1920, esplorando l’utopia libertaria di Gabriele D’Annunzio nella Carta del Carnaro. Questo evento si terrà nella pineta della Chiesa di San Santa Maria del mare. .

Il 20 agosto, la stessa location ospiterà “ONELOVE”, un concerto che vedrà esibirsi il Sand of Gospel e il Saint Lucy Gospel Choir sotto la direzione di Alessandro Pozzetto. Un’esplosione di energia e passione attraverso la musica gospel, capace di emozionare profondamente il pubblico.

La rassegna si concluderà il 28 agosto con “San Zaccaria di Pineda”, un evento curato da Eugenio Marin nella Chiesa di San Zaccaria. Questo incontro offrirà una breve storia della prima chiesa di Lignano, chiudendo la rassegna con una riflessione sulle radici storiche della città.

Tutti gli eventi hanno inizio alle 21, si terranno anche in caso di maltempo in Biblioteca oppure al Cinecity e sono a ingresso libero.