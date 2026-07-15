Notti di mezza estate a Lignano: sette serate tra racconti, musica e grandi viaggi

Dal 21 luglio al 18 agosto Lignano Sabbiadoro torna a ospitare “Notti di mezza estate”, la rassegna culturale che intreccia letteratura, giornalismo, musica e narrazione. La sesta edizione proporrà sette appuntamenti, accomunati dal tema del viaggio inteso come esperienza, scoperta, memoria e occasione di incontro.



La manifestazione è promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro, curata dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani e realizzata con la collaborazione artistica di Mario Brandolin. Gli incontri si svolgeranno nelle chiese di San Zaccaria e Santa Maria del Mare, oltre che all’Arena Alpe Adria, dove andrà in scena il concerto sinfonico “Notte di cinema”.

Un viaggio tra letteratura, giornalismo e musica

La rassegna accompagnerà il pubblico attraverso luoghi reali e immaginari: i paesaggi raccontati dagli scrittori friulani, i territori esplorati dai grandi viaggiatori contemporanei, le tappe del Grand Tour ottocentesco e gli scenari evocati dalle colonne sonore del cinema.



Sei degli appuntamenti saranno a ingresso libero, mentre per il concerto del 31 luglio all’Arena Alpe Adria sarà necessario acquistare il biglietto. “Per Lignano e per l’Assessorato alla Cultura è un onore ospitare e coordinare una rassegna così ricca e variegata, che aumenta il valore dell’offerta turistica e culturale di cui potranno beneficiare i nostri ospiti e i nostri cittadini”, ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Cultura Manuel Massimiliano La Placa.



L’assessore ha evidenziato in particolare la serata dedicata alle colonne sonore cinematografiche, definendola “uno spettacolo unico e un’occasione da non perdere”.

L’apertura con i luoghi della letteratura friulana

Il primo appuntamento è in programma martedì 21 luglio alle 21, nella Chiesa di San Zaccaria, con “Terre d’autore. Viaggio nei luoghi della letteratura friulana”.



La narrazione, curata e interpretata da Martina Delpiccolo e Fabiano Fantini, nasce da un’idea di Mario Brandolin e sarà accompagnata dalla fisarmonica di Andrea Nassivera. Il pubblico verrà condotto attraverso le pagine di autori come Ippolito Nievo, Claudio Magris, Elio Bartolini, Pier Paolo Pasolini e Maria Francesca Vassallo, insieme ad altre voci che hanno trasformato il Friuli in un vero paesaggio letterario.



Venerdì 24 luglio, sempre alle 21 nella Chiesa di San Zaccaria, sarà invece protagonista Emilio Rigatti, che dialogherà con Mario Brandolin raccontando i suoi viaggi compiuti in bicicletta, in canoa e in jeep.

Dal Volga all’Artico con Marzio G. Mian

Martedì 28 luglio alle 21, nel parco vicino alla Chiesa di Santa Maria del Mare, il giornalista Marzio G. Mian accompagnerà il pubblico lungo i territori attraversati dal Volga fino all’Artico.



L’incontro prenderà le mosse da “Volga Blues”, libro pubblicato da Feltrinelli e recentemente premiato con il Premio Maldini per i racconti di viaggio, per poi affrontare i temi al centro de “La guerra bianca”, edito da Neri Pozza.



Il racconto si concentrerà sui profondi cambiamenti dell’Artico, diventato uno dei territori centrali nella competizione internazionale per le risorse naturali, le nuove rotte e gli equilibri geopolitici dei prossimi decenni.

Il grande concerto sinfonico all’Arena Alpe Adria

La serata principale della rassegna è prevista venerdì 31 luglio all’Arena Alpe Adria, dove l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, diretta da Andrea Cappelleri, proporrà “Notte di cinema”.

Il concerto condurrà gli spettatori attraverso alcune delle musiche più celebri della storia cinematografica, con un repertorio che spazierà da Gioachino Rossini a John Williams, passando per Nino Rota, Bernard Herrmann e Richard Wagner.

Le pagine sinfoniche scelte evocheranno immagini, personaggi e atmosfere entrate nell’immaginario collettivo, trasformando la serata in un viaggio musicale tra generi ed epoche differenti.

Gli appuntamenti di agosto

La rassegna proseguirà martedì 4 agosto alle 21, nella Chiesa di Santa Maria del Mare, con “Grand Tour”. Il concerto, nato da un’idea di Mario Brandolin, sarà narrato da Massimo Somaglino e interpretato dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani.



Al centro della serata ci saranno i grandi viaggiatori europei che nell’Ottocento scelsero l’Italia come luogo di formazione, cultura e bellezza, attraversandone città, paesaggi e testimonianze artistiche. Martedì 11 agosto alle 21, nella stessa sede, andrà in scena “C’era una volta una gatta”, racconto musicale di Nicola Cossar e Francesco Tirelli dedicato ai grandi cantautori italiani.



La conclusione è fissata per martedì 18 agosto alle 21 con “Cellos on the Road”, concerto dell’ensemble di violoncelli dei Filarmonici Friulani. Il programma attraverserà repertori e culture differenti, dall’Europa all’America fino all’Asia.

Biglietti e informazioni

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21. I biglietti per “Notte di cinema” sono disponibili online sul circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.



A Udine sarà possibile acquistarli anche alla Cavallerizza, nell’ex Caserma Osoppo, il martedì dalle 11 alle 13 e il venerdì dalle 16 alle 18. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dei Filarmonici Friulani.