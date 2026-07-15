Tolmezzo, ubriaco si scaglia contro i carabinieri: servono i sanitari per calmarlo

Notte movimentata a Tolmezzo, dove l’intervento dei Carabinieri è stato richiesto dopo una chiamata al 112 per una persona che stava disturbando la quiete pubblica. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e si è concluso con la denuncia di un cinquantenne del posto, che secondo quanto ricostruito dai militari, dopo il loro arrivo avrebbe reagito in modo aggressivo nei confronti della pattuglia.

La segnalazione al 112 e l’arrivo della pattuglia

A far scattare l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo sono state alcune segnalazioni arrivate da cittadini, preoccupati per la presenza di un uomo che, in stato di ubriachezza, stava disturbando la quiete durante la notte.

I militari sono intervenuti per riportare la situazione alla normalità e identificare la persona coinvolta. Durante il controllo, però, la situazione è degenerata. Il cinquantenne ha iniziato a rivolgere parole oltraggiose agli operatori per poi scagliarsi contro di loro.

È stato necessario l’intervento del personale sanitario per riuscire a tranquillizzare l’uomo. I sanitari, dopo averlo preso in carico, hanno proceduto con la somministrazione di alcuni farmaci presso il Pronto Soccorso di Tolmezzo, dove la situazione è progressivamente rientrata.

Al termine degli accertamenti, il cinquantenne è stato denunciato per oltraggio e resistenza. L’episodio rientra nell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai militari della Compagnia di Tolmezzo.