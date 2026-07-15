Borgo Stazione, sangue nella notte: lite finisce con un uomo ferito

Notte movimentata in Borgo Stazione a Udine, dove è scoppiata una lite degenerata fino al ferimento di un uomo. L’episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio all’incrocio tra viale Europa Unita e via Caterina Percoto.

Secondo una prima ricostruzione il confronto tra due uomini, entrambi stranieri, sarebbe nato per motivi ancora in corso di accertamento e sarebbe poi sfociato in un’aggressione con un coccio di vetro.

L’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nella ricostruzione della dinamica e nell’identificazione dei coinvolti. Il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario. A testimonianza di quanto accaduto, diverse tracce di sangue su marciapiede e saracinesche dei negozi.

Gli accertamenti condotti dalla Polizia hanno consentito di individuare il presunto responsabile del ferimento. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà con le accuse di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Proseguono gli approfondimenti per chiarire ogni aspetto della vicenda e ricostruire con precisione cosa abbia fatto degenerare il confronto.

Pittioni: “La sicurezza deve essere una priorità”

Sull’episodio è intervenuto anche il consigliere comunale di Fdi, Antonio Pittioni, che ha riferito di aver ricevuto una segnalazione relativa alla violenta colluttazione Secondo quanto riportato dal consigliere, la situazione sarebbe degenerata “con urla, una colluttazione in strada e la presenza di tracce di sangue davanti a un negozio di biciclette”.

“Se confermato, si tratta dell’ennesimo episodio che desta forte preoccupazione e che non può essere liquidato come un semplice fatto di cronaca“, ha aggiunto. Pittioni ha poi richiamato il tema della sicurezza urbana: “Le zone della nostra città devono tornare a essere luoghi sicuri per residenti, commercianti e cittadini. La sicurezza dei cittadini deve essere priorità per un’amministrazione di un Comune come Udine. Le zone a rischio vanno presidiate h24″.