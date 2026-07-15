Maturità al liceo Copernico, 24 studenti con il massimo dei voti

Si sono conclusi gli esami di Stato al Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” di via Planis 25, a Udine. Hanno sostenuto l’esame 223 studenti: 112 iscritti al Liceo Scientifico Tradizionale e 111 al Liceo delle Scienze Applicate. Complessivamente sono stati assegnati 24 punteggi di 100/100, fra cui nove lodi.

Gli studenti con il massimo dei voti.

Nel percorso tradizionale si sono distinti con il punteggio massimo Alessio Simone Bello, Martina Sandri, Sara Zampa, Filippo Sdrigotti, Chiara Carrabetta, Leonardo Fusiello, Katarina Randjelovic, Alice Chloè Tarnold, Alice Bassi e Sara Brollo. Hanno invece ottenuto il massimo dei voti con lode Francesco Floreancig, Leonardo Miceli, Rebecca Rovesti, Lorenzo Tosoratti, Carlotta Fadone, Luca Iogna Prat e Letizia Iuri.



Nel Liceo delle Scienze Applicate hanno raggiunto il punteggio massimo Lorenzo Cominotto, Lisa Pinto, Samuele Biancuzzi, Valentina De Marco e Fabijan Grgic. La lode è stata assegnata a Luis Maria Zoratti e Davide Bragagnini.