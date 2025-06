Nuova casetta dell’Acqua a Lignano: sostenibilità e risparmio contro la plastica

E’ la seconda casetta dell’acqua a Lignano.

Sarà inaugurata giovedì 5 giugno alle ore 17:30, all’interno del parcheggio della sede comunale in Viale Europa Unita, una nuova Casetta dell’Acqua firmata CAFC, la seconda installata nella località, dopo quella già attiva al Parco Hemingway. Un ulteriore passo verso la promozione dell’uso consapevole dell’acqua di rete e la riduzione della plastica monouso.

L’attenzione alla risorsa “acqua”.

“Con questa nuova attivazione continuiamo un percorso che unisce innovazione, servizio pubblico e attenzione all’ambiente – dichiara il Presidente di CAFC, Salvatore Benigno – le nostre Casette dell’Acqua sono oggi un simbolo tangibile di sostenibilità e rispondono a un bisogno reale dei cittadini: bere acqua buona, sicura, a chilometro zero, contribuendo al tempo stesso alla riduzione della plastica e delle emissioni”.

“CAFC – aggiunge il suo Presidente – conferma il proprio impegno nel fornire un servizio capillare e attento ai bisogni del territorio. Le Casette dell’Acqua sono simbolo di una cultura del consumo consapevole e rispettoso dell’ambiente, soprattutto per le nuove generazioni, sempre più attente ai temi della riduzione della plastica e delle emissioni di CO₂”.

“Ogni Casetta dell’acqua rappresenta un passo verso un futuro più sostenibile e la nostra amministrazione è orgogliosa di inaugurarne una tutta nuova. L’acqua è una risorsa preziosa e il nostro obiettivo è favorirne il consumo in modo consapevole” aggiunge il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi. “Questo nuovo servizio rappresenta un impegno concreto per la salvaguardia del territorio, contenendo l’utilizzo della plastica e l’inquinamento legato al trasporto delle acque in bottiglia”.

Acqua di qualità accessibile a tutte le ore.

Con quella inaugurata a Lignano Sabbiadoro, salgono a 49 le Casette dell’Acqua gestite da CAFC, impianti pubblici che distribuiscono acqua potabile microfiltrata, refrigerata, naturale o frizzante, erogata direttamente dall’acquedotto. L’acqua viene sottoposta a un sistema di sterilizzazione con raggi UV e sanificazione con ozono, per garantire sicurezza e qualità. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e prevede un costo di soli 4 centesimi al litro per l’acqua naturale e 7 centesimi al litro per quella frizzante.