Controlli straordinari dei carabinieri di Udine nel fine settimana: quattro denunce per tentati furti nei centri commerciali.

Fine settimana all’insegna dei controlli straordinari da parte del Comando provinciale dei carabinieri di Udine, che ha intensificato la presenza sul territorio con servizi mirati soprattutto nei principali luoghi di aggregazione, tra cui centri commerciali, piazze e aree del centro storico. Il bilancio delle attività è di quattro denunce, tutte legate a tentativi di taccheggio all’interno di negozi.

Nel dettaglio, i carabinieri della Stazione di Udine Est hanno denunciato una giovane residente in città, sorpresa dagli addetti alla vigilanza mentre tentava di sottrarre capi di abbigliamento per un valore di circa 30 euro all’interno di un punto vendita di un centro commerciale.

Un secondo episodio ha visto l’intervento dei militari del Nucleo radiomobile, che hanno denunciato un giovane, anch’egli residente nel capoluogo friulano, fermato dopo aver tentato di asportare merce per un valore di circa 120 euro.

Denunciato un 19enne a Martignacco.

A Martignacco, i carabinieri della locale Stazione hanno invece denunciato un 19enne residente fuori regione. Il giovane aveva cercato di portare via capi di abbigliamento e calzature, rimuovendo i dispositivi antitaccheggio. La refurtiva, del valore complessivo di circa 120 euro, è stata recuperata e restituita.

Infine, un’ulteriore denuncia è scattata da parte del Nucleo radiomobile nei confronti di una giovane residente fuori provincia, sorpresa mentre tentava di sottrarre capi di abbigliamento per un valore di circa 20 euro.