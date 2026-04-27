Cuochi, camerieri e barman: le offerte di lavoro anche in Friuli

Anche in Friuli Venezia Giulia offerte di lavoro nel settore Horeca, ospitalità e ristorazione: si cercano cuochi, camerieri e barman.

Cuochi e pizzaioli, sommelier e barman, ma anche camerieri, pasticcieri e receptionist: sono oltre 350 le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale, anche in regione Friuli Venezia Giulia, rivolte a chi è in cerca di lavoro per la prossima estate. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, il settore Horeca (ospitalità e ristorazione) torna ad essere strategico, tanto più quest’anno, in cui si prevedono flussi turistici più intensi e meno viaggi verso l’estero.

Per far fronte alle necessità occupazionali delle imprese italiane, Humangest, Agenzia per il lavoro del Gruppo SGB, annuncia il “Career Time”, una giornata di recruiting interamente dedicata al comparto ristorazione. L’iniziativa, in programma domani, martedì 28 aprile, coinvolgerà 27 filiali dislocate in diciassette regioni, con l’obiettivo di generare un impatto concreto e immediato.

“La ristorazione è uno dei settori che più raccontano il valore del lavoro fatto di persone, energia e competenze che si incontrano ogni giorno” – commenta Barbara Garofoli, amministratore delegato di Humangest –. Con il Career Time vogliamo dare una risposta concreta a questo dinamismo, creando connessioni reali tra aziende e candidati”.