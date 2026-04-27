Incendio sul Monte Strabut, rogo spento: bruciati 300 metri quadrati di bosco

E’ stato spento nella mattinata di oggi, 27 aprile, l’incendio scoppiato ieri sera, poco prima delle 20, sul Monte Strabut a Tolmezzo. Sul posto, la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile ha inviato subito il Dos regionale e la stazione forestale di Tolmezzo. Su richiesta della stessa forestale, ieri sono stati attivati il Gruppo Comunale di Arta Terme ed il Corpo Pompieri Volontari di Moggio Udinese. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 21.30.



Nella mattinata di lunedì 27 aprile il DOS regionale e il personale della Stazione Forestale di Tolmezzo hanno effettuato la ricognizione dell’area e hanno dichiarato l’incendio spento e la conclusione dell’intervento. La stima della superficie bruciata è di circa 250-300 metri quadrati. L’impiego d’elicottero regionale della protezione civile, che ieri sera era stato preallertato, non è stato necessario.