Bavisela Family Run, fermate straordinarie dei treni regionali

Fermate straordinarie dei treni regionali di Trenitalia in occasione della Bavisela Family Run, in programma domenica 3 maggio.
Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, supporta la trentesima edizione della Bavisela Family Run, nell’ambito della Trieste Spring Run, in programma domenica 3 maggio 2026.
Un percorso di sette chilometri, dal Bivio di Miramare a Piazza Unità d’Italia, da condividere in famiglia, con gli amici e in gruppi organizzati, camminando, marciando oppure utilizzando i pattini (bambini fino a 10 anni). Un evento aperto a persone di tutte le età che punta all’inclusione sociale e all’educazione allo sport: questa è la Bavisela family Run, dedicata a tutti i corridori amatoriali e alle famiglie che vogliono vivere un’esperienza di puro sport e divertimento.
Per consentire ai partecipanti di raggiungere comodamente il punto di partenza, per otto treni ordinari del mattino e tre treni speciali aggiunti per l’occasione, è prevista la fermata straordinaria nella stazione di Miramare. Gli organizzatori della Spring Run hanno già acquistato 3200 biglietti che verranno distribuiti ai partecipanti insieme alla pettorina.
|Treno
|Origine
|Partenza
|Destinazione
|Arrivo
|Miramare
|94315
|Trieste Centrale
|08:07
|Monfalcone
|08:37
|08:16-08:17
|3460
|Trieste Centrale
|08:16
|Venezia Santa Lucia
|10:25
|08:25-08:26
|94317
|Trieste Centrale
|08:35
|Monfalcone
|09:05
|08:44-08:45
|3400
|Trieste Centrale
|08:58
|Venezia Santa Lucia
|12:08
|09:06-09:07
|1824
|Trieste Centrale
|08:49
|Udine
|09:54
|08:58-08:59
|1825
|Trieste Centrale
|09:03
|Villa Opicina
|09:30
|09:12-09:13
|3414
|Trieste Centrale
|09:13
|Venezia Santa Lucia
|11:21
|09:22-09:23
|3455
|Venezia Mestre
|05:49
|Trieste Centrale
|07:47
|07:38-07:39
|17329
|Udine
|07:04
|Trieste Centrale
|08:28
|08:17-08:18
|3431
|Venezia Santa Lucia
|06:39
|Trieste Centrale
|08:47
|08:37-08:38
|94306
|Monfalcone
|08:51
|Trieste Centrale
|09:20
|09:09-09:10
|3433
|Venezia Santa Lucia
|07:39
|Trieste Centrale
|09:47
|09:38-09:39