Bavisela Family Run, fermate straordinarie dei treni regionali

Fermate straordinarie dei treni regionali di Trenitalia in occasione della Bavisela Family Run, in programma domenica 3 maggio.

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, supporta la trentesima edizione della Bavisela Family Run, nell’ambito della Trieste Spring Run, in programma domenica 3 maggio 2026.

Un percorso di sette chilometri, dal Bivio di Miramare a Piazza Unità d’Italia, da condividere in famiglia, con gli amici e in gruppi organizzati, camminando, marciando oppure utilizzando i pattini (bambini fino a 10 anni). Un evento aperto a persone di tutte le età che punta all’inclusione sociale e all’educazione allo sport: questa è la Bavisela family Run, dedicata a tutti i corridori amatoriali e alle famiglie che vogliono vivere un’esperienza di puro sport e divertimento.

Per consentire ai partecipanti di raggiungere comodamente il punto di partenza, per otto treni ordinari del mattino e tre treni speciali aggiunti per l’occasione, è prevista la fermata straordinaria nella stazione di Miramare. Gli organizzatori della Spring Run hanno già acquistato 3200 biglietti che verranno distribuiti ai partecipanti insieme alla pettorina.