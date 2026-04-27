Bavisela Family Run, fermate straordinarie dei treni regionali

27 Aprile 2026

di Giacomo Attuente

Fermate straordinarie dei treni regionali di Trenitalia in occasione della Bavisela Family Run, in programma domenica 3 maggio.

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, supporta la trentesima edizione della Bavisela Family Run, nell’ambito della Trieste Spring Run, in programma domenica 3 maggio 2026.

Un percorso di sette chilometri, dal Bivio di Miramare a Piazza Unità d’Italia, da condividere in famiglia, con gli amici e in gruppi organizzati, camminando, marciando oppure utilizzando i pattini (bambini fino a 10 anni). Un evento aperto a persone di tutte le età che punta all’inclusione sociale e all’educazione allo sport: questa è la Bavisela family Run, dedicata a tutti i corridori amatoriali e alle famiglie che vogliono vivere un’esperienza di puro sport e divertimento.

Per consentire ai partecipanti di raggiungere comodamente il punto di partenza, per otto treni ordinari del mattino e tre treni speciali aggiunti per l’occasione, è prevista la fermata straordinaria nella stazione di Miramare. Gli organizzatori della Spring Run hanno già acquistato 3200 biglietti che verranno distribuiti ai partecipanti insieme alla pettorina.

TrenoOriginePartenzaDestinazioneArrivoMiramare
94315Trieste Centrale08:07Monfalcone08:3708:16-08:17
3460Trieste Centrale08:16Venezia Santa Lucia10:2508:25-08:26
94317Trieste Centrale08:35Monfalcone09:0508:44-08:45
3400Trieste Centrale08:58Venezia Santa Lucia12:0809:06-09:07
1824Trieste Centrale08:49Udine09:5408:58-08:59
1825Trieste Centrale09:03Villa Opicina09:3009:12-09:13
3414Trieste Centrale09:13Venezia Santa Lucia11:2109:22-09:23
3455Venezia Mestre05:49Trieste Centrale07:4707:38-07:39
17329Udine07:04Trieste Centrale08:2808:17-08:18
3431Venezia Santa Lucia06:39Trieste Centrale08:4708:37-08:38
94306Monfalcone08:51Trieste Centrale09:2009:09-09:10
3433Venezia Santa Lucia07:39Trieste Centrale09:4709:38-09:39
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