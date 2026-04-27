Tolmezzo sconfitto dal Rive Flaibano, ma è salvezza matematica

Il Tolmezzo perde, ma può comunque festeggiare. Al “Fratelli Ermano” passa il Rive Flaibano per 2-1, al termine di una gara combattuta e non sempre brillante, ma il risultato maturato sugli altri campi consegna ai rossoazzurri la matematica salvezza con due giornate d’anticipo. Una sconfitta che lascia inevitabilmente un po’ di amarezza per l’andamento della partita, ma che non cancella il traguardo più importante: il Tolmezzo giocherà anche nella prossima stagione nella massima serie regionale, per la 21^ volta.

Subito sotto, poi il pareggio.

La squadra di Radina parte con qualche difficoltà e viene punita al primo vero errore difensivo. Dopo il tentativo iniziale di Sabidussi, che al 5’ prova la conclusione dalla distanza senza trovare lo specchio, il Rive Flaibano passa in vantaggio. Lizzi, servito da Fon, approfitta di una leggerezza della retroguardia di casa, si incunea in area e davanti a Beltrame non sbaglia, firmando lo 0-1.

Il gol subito scuote negativamente il Tolmezzo, che due minuti più tardi rischia di incassare anche il raddoppio: su una palla vagante in area Degano ha una buona opportunità, ma la sua conclusione non trova la porta. Al 23’ i carnici perdono Capellari per infortunio, sostituito da Daniele Faleschini. I rossoazzurri restano in partita e alla prima vera occasione costruiscono il pareggio.

A rimettere tutto in equilibrio è ancora una volta Gabriele Faleschini, protagonista dell’ennesima giocata di qualità della sua stagione. Leschiutta ha il merito di crederci andando a crossare dal fondo, pallone a campanile in area che Motta addomestica, servendo poi il numero 3 che al 26’ lascia partire al volo in corsa un sinistro letale destinato al “sette”, senza lasciare scampo al portiere ospite. Un gol bellissimo, che vale l’1-1 e riaccende il Tolmezzo.

Prima dell’intervallo la gara resta aperta. Al 33’ Nin ci prova dal vertice sinistro, ma la palla termina sopra la traversa. Sul fronte opposto, al 37’, Motta tenta la conclusione con il mancino, trovando però la deviazione provvidenziale di Boskovic in calcio d’angolo. Dopo un solo minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sull’1-1.

Il Tolmezzo ci prova ma non recupera.

La ripresa si apre con il nuovo vantaggio ospite, al 9’ il Rive Flaibano torna avanti sugli sviluppi di un calcio d’angolo: in mischia, sugli sviluppi dalla bandierina, è Boskovic a trovare il tocco sotto porta che vale l’1-2.

Poco dopo arriva un altro episodio sfortunato per i padroni di casa. Solari entra in campo, ma la sua partita dura appena un minuto: al primo intervento rovina a terra e deve lasciare il posto a Sicco. I rossoazzurri provano comunque a cercare il pareggio, ma la partita fatica a decollare. Il Rive Flaibano si compatta, concede qualche calcio piazzato dal limite, ma il Tolmezzo non riesce a trovare il varco giusto. Ci provano De Blasi e Cucchiaro, senza però riuscire a superare il muro difensivo degli ospiti. Dall’altra parte anche Degano, al 78’, non trova la soluzione vincente.

Finisce così. Per il Tolmezzo ora l’impegno di domenica a Monfalcone contro la capolista UFM, prima dell’ultimo match stagionale, in casa contro la Forum Julii.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 32^ giornata

TOLMEZZO – RIVE FLAIBANO 1-2

Gol: 17’ Lizzi, 26’ Faleschini G., 54’ Boskovic.

TOLMEZZO CARNIA: Beltrame, Leschiutta (58’ Solari, 59’ Sicco), Faleschini G., (54’ Bassanello), Cucchiaro, Capellari (23’ Faleschini D.), De Martin, Buzzi, De Blasi, Nagostinis, Motta, Sabidussi (51’ Osso). All. Vincenzo Radina.

RIVE FLAIBANO: Alessio C., Lizzi, Gergo, Berthe, Pittonet, Boskovic, Gori, Fon, Toffolini, Nin (79’ Alessio D.), Degano (91’ Domini). All. Mauro Lizzi.

ARBITRO: Manuel Zambelli della sezione di Lodi (Bitto-Milan)

NOTE – Ammoniti: Lizzi.