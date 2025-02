Nuovo look per l’Arena Alpe Adria di Lignano: al via i lavori

Approvati i lavori per l’Arena Alpe Adria di Lignano.

Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per procedere con un intervento di manutenzione straordinaria dell’Arena Alpe Adria. “Abbiamo raggiunto l’ultimo step di un iter che ci porterà ad appaltare i lavori, in tempi compatibili con le procedure di gara e a riconsegnare alla città e ai suoi ospiti, una struttura rigenerata, funzionale e fruibile, in grado di ospitare nuovamente e con ogni confort, eventi di vario genere“, commenta l’Assessore ai lavori pubblici Marco Donà.

“A spingere l’Amministrazione a procedere con un’ampia manutenzione dell’Arena – illustra l’esponente di Giunta – una serie di criticità emerse in capo agli impianti elettrico, idrico e sanitario, oltre ad alcune infiltrazioni d’acqua piovana, per le quali, prima di intervenire, abbiamo voluto individuarne le reali cause”.

“L’Arena è una struttura molto apprezzata e punto di riferimento iconico della Città: in estate ospita grandi concerti e festival, ma anche eventi più contenuti, in termini di presenze, grazie alla sua struttura versatile, adattabile in base all’evento che consente di contenere oltre 2 mila 500 spettatori. Era pertanto fondamentale riuscire a programmare un intervento di manutenzione, che andasse a ridare qualità all’ impianto. A oggi – spiega Donà – l’ammontare complessivo del quadro economico raggiunge i 400 mila euro, coperti con fondi del Comune per 300 mila euro e con un contributo di 100 mila euro concesso dalla Regione».

I lavori.

Due le fasi d’ intervento: un primo lotto, già finanziato, riguarderà in primis la salvaguardia del piano terra dagli agenti meteorici, con l’impermeabilizzazione pedonabile della platea e successivamente il riattamento della cabina di regia esterna, la rimodulazione e il rifacimento dei bagni dei camerini maschili e femminili (compreso l’impianto elettrico e sostituzione corpi illuminanti) e la tinteggiatura dei locali camerino.

Un secondo lotto pari a 200 mila euro di intervento, che verrà finanziato con il prossimo avanzo di bilancio, prevede la tinteggiatura di tutti locali interni posti a nord, che dal foyer (escluso) arrivano ai camerini, il rifacimento della condotta di scarico esterna che convoglia, dai bagni pubblici (che saranno rimessi a nuovo), tutte le acque reflue verso la fognatura, un parziale ripristino delle zone in calcestruzzo ammalorato e una parziale tinteggiatura esterna nelle zone più esposte e/o annerite.

Si interverrà anche con una sostituzione e impermeabilizzazione dei segna passo delle gradinate e con la sostituzione dei corpi illuminanti nel corridoio e nel servizio igienico della porzione nord/est dell’Arena, nei servizi igienici aperti al pubblico e nei locali pluriuso.