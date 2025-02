Torna il Carnevale Monfalconese: il programma e gli eventi

Presentato e il 141° Carnevale Monfalconese – organizzato dalla Pro Loco di Monfalcone in collaborazione con il Comune – che, dal 27 febbraio al 4 marzo, trasformerà la città in un festoso affresco colorato, con un ricco programma di eventi pensati per un pubblico di ogni età.

La conferenza stampa di presentazione del cartellone – tenutasi ieri mattina alla presenza dell’assessore alla Cultura e agli Eventi Luca Fasan, del consigliere regionale Antonio Calligaris, del presidente e del vicepresidente della Pro Loco, Giorgio Iuretta e Gian Carlo Blasini, e di Franco Ongaro, alias Sior Anzoleto Postier – è stata anche l’occasione per il lancio del 70° numero de “La Cantada“, storica rivista umoristica in dialetto bisiaco che ogni anno allieta il periodo carnevalesco.

Le parole dell’assessore Fasan.

“Il Carnevale Monfalconese rappresenta molto più di una tradizione folkloristica – sottolinea l’Assessore alla Cultura e agli Eventi Luca Fasan – inserendosi perfettamente nel mosaico di eventi che in questo 2025 stanno rendendo il nostro territorio un polo culturale di riferimento.

Con Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura, la 141ª edizione del Carnevale Monfalconese contribuisce ad arricchire l’esperienza dei visitatori che scelgono di scoprire quest’area transfrontaliera. Un programma che valorizza le nostre radici più autentiche – dal Magnemo Fora de Casa al Giuramento del Notaio – e al contempo si rinnova grazie al contributo creativo di realtà locali chiamate ad intrattenere le migliaia di visitatori. La Grande Sfilata del Martedì Grasso, con il suo percorso di 3 km in città, rappresenta l’apice di una manifestazione che sa coniugare tradizione e contemporaneità, rafforzando l’attrattività di un territorio che sta vivendo un momento storico di grande fermento culturale.

Con questa storica iniziativa, infatti, intendiamo non solo preservare un patrimonio della nostra cultura, ma anche valorizzare e promuovere le attività del nostro territorio, creando opportunità di visibilità per il tessuto commerciale e imprenditoriale della città”.

Dagli eventi alla sfilata.

Ne è un esempio l’iniziativa gastronomica Magnemo Fora de Casa, che dal 1988 arricchisce il programma del Carnevale, con i ristoranti del mandamento, selezionati dalla Pro Loco, che propongono piatti originali a prezzo fisso per celebrare la tradizione culinaria carnevalesca.

Al termine della manifestazione, verrà assegnato il prestigioso “Piatto del Carnevale“, riconoscimento che premia la creatività e l’eccellenza dei ristoratori. Immancabile, anche quest’anno, grazie alla collaborazione di Ascom e Vivacentro, la partecipazione delle attività commerciali che allestiranno le vetrine a tema.

Saranno 12 i carri e 15 i gruppi che, affiancati da altre 7 realtà coinvolte, il 4 marzo, nella giornata di Martedì Grasso, daranno vita alla tradizionale sfilata che, partendo da via Matteotti, raggiungerà piazza della Repubblica attraversando il centro cittadino. Per consentire al pubblico di arrivare in maniera agevole nei punti clou della sfilata, è previsto il servizio bus navetta con partenza da via Plinio.

La tradizione del Carnevale Monfalconese.

Una tradizione storica, che annovera il Carnevale Monfalconese tra i più antichi della regione che, come specificato da Blasini, è stato menzionato in uno scritto già nel lontano 1360, fino all’arrivo, nel 1884, di Angelo Paolini che ha dato vita alla prime cantada in piazza e sfilata. Cantada che poi, dal 1955, è diventata una rivista, rappresentando un vero e proprio veicolo culturale e raccogliendo, negli anni, le firme più importanti del territorio. Ricordati in conferenza stampa anche gli storici collaboratori Aldo Buccarella, Adriano Persi e il caporedattore Rino Lovati, recentemente scomparsi. Con l’occasione, alla moglie di Rovati sono state consegnate una targa commemorativa e la prima copia della Cantada, con la copertina, curata dallo stesso Blasini, che riporta un richiamo storico alla prima copia risalente al 1955.

Storicità riconosciuta dalla Regione che, come confermato consigliere Calligaris, interviene per sostenere, assieme al Comune, il Carnevale Monfalconese in quanto iniziativa culturale e di promozione turistica importante per la comunità.

Il ricco programma del 141° Carnevale Monfalconese

La prima tappa del Carnevale è prevista giovedì 27 febbraio: la “Caminada Mascherada” animerà la mattinata con un percorso dedicato ai più piccini. Dalle 10 alle 12, i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di Monfalcone raggiungeranno in maschera Piazza della Repubblica, dove saranno accolti da musica, dolcetti, animazione e dalla “Cantadina dei Putei“, diretta dal maestro Franco Ongaro, in collaborazione con il Teatro della Stropula.

Nel pomeriggio la festa continua in Piazza della Repubblica. Dalle 14 alle 16, Ernesto Animazione coinvolgerà i più piccoli con baby dance, balli di gruppo e trucca-bimbi, fino all’attesissima “Cannonada de Coriandoli” delle ore 15. Un momento istituzionale seguirà alle 16 con il Saluto del Sindaco e la tradizionale consegna delle “Chiavi della Città” alla Pro Loco, che darà il via all’Apertura ufficiale del Carnevale Monfalconese. Dalle 16 alle 18, le vie del centro si animeranno con festa e musica grazie alle coinvolgenti performance della Showband Vecia Trieste.

Venerdì 28 febbraio, il “Carnevàl dei Putei” trasforma Piazza della Repubblica in uno spazio dedicato alla fantasia e al divertimento dei più piccoli. Dalle 14.30 alle 17.30, l’Associazione Mely Animazione darà vita a un pomeriggio di spettacoli dove bolle di sapone giganti, baby dance e sfilate in maschera si alterneranno a suggestive esibizioni con bandiere di veli, mentre la tradizionale distribuzione di caramelle renderà ancora più dolce la festa.

La terza edizione di “Bici in Maschera” aggiunge un tocco di originalità al pomeriggio. Dalle 15 alle 16, grandi e piccini sono invitati a partecipare con le loro biciclette decorate e mascherate. Un evento gratuito e aperto a tutti che si concluderà con una sfilata e la premiazione delle creazioni più fantasiose nelle categorie Senior e Junior.

Sabato 1° marzo, Gaia Eventi porta una ventata di allegria al “Carnevàl dei Putei“. Dalle 14 alle 17.30, il centro cittadino vivrà un susseguirsi di sketch di cabaret, giochi di gruppo e sculture di palloncini. Il momento più atteso sarà la tradizionale “Cavalchina dei Putei“, dove le mascherine più creative e originali sfileranno per aggiudicarsi gli ambiti premi del Carnevale. Alle 15, il cielo si riempirà di colori con la “Cannonada de Coriandoli“, mentre la Street Brass Band I Bandaros accompagnerà la festa fino alle 19, fondendo le melodie della tradizione con le indimenticabili hit degli anni 70-80.

Domenica 2 marzo, il Carnevale si sdoppia in due eventi che animeranno diverse zone della città. Piazza Cavour ospiterà, dalle 14.30 alle 16.30, il “CAN-nevale IN PIAZZA“, una festosa parata a quattro zampe tra giochi e premiazioni. Nel frattempo, Piazza della Repubblica si trasformerà nel regno della fantasia con il “CARNEVAL DEI PUTEI“: dalle 14.30 alle 17.30, la BOTTEGA DEI SOGNI allestirà venti postazioni dove i bambini potranno esplorare costruzioni in legno, giocare con le installazioni gonfiabili e liberare la creatività nei laboratori. Alle 15, l’immancabile “CANNONADA DE CORIANDOLI” colorerà il cielo della piazza.

Lunedì 3 marzo, MARAVEE ANIMAZIONE prende le redini del “CARNEVAL DEI PUTEI” dalle 14.30 alle 17.30, trasformando il pomeriggio in un festoso intreccio di giochi di squadra, baby dance e fantasiose sculture di palloncini. La magia del Carnevale si sposterà poi alle 18.30 in Piazzetta a Panzano per “PROVANDO LA CANTADA“, dove la Banda Civica Città di Monfalcone accompagnerà tutti i presenti in un emozionante viaggio attraverso le canzoni tradizionali del Carnevale Monfalconese.

Martedì 4 marzo, il Carnevale Monfalconese celebra il suo giorno più atteso. La giornata inizia alle 9 con il corteo degli sposi, che dalla sede della Pro Loco in Via Mazzini porterà il suo tradizionale saluto attraverso i borghi della città. La mattinata prosegue in Piazza della Repubblica dove, dalle 11.30, il pubblico potrà ritirare i testi della “Cantada” mentre lo speaker ufficiale Louis Guglielmero, nelle vesti di Willy Wonka, accompagnerà l’attesa fino all’arrivo del corteo degli sposi previsto per le 12. A seguire, dopo l’alzabandiera sulle note dell’Inno a Monfalcone, il terrazzo del Palazzo Municipale farà da cornice a uno dei momenti più sentiti della tradizione: il Giuramento del Notaio Toio Gratariol e la Lettura del Testamento de Sior Anzoleto Postier, cerimonia che raggiungerà i bisiachi nel mondo grazie alla diretta streaming. La Cantada in Piaza chiuderà la mattinata con tutta la cittadinanza unita nel canto delle tipiche canzoni locali, accompagnata dalla Banda Civica Città di Monfalcone.

Il pomeriggio si apre alle 14 con il momento più spettacolare del Carnevale: la Grande Sfilata. Il corteo prenderà vita in Via Matteotti con l’esibizione del Gruppo Ipanema e le sue scintillanti ballerine brasiliane, mentre la showgirl, attrice e ballerina Carmen Russo parteciperà come madrina della manifestazione. Il percorso si svilupperà per tre chilometri: da Via Matteotti, carri allegorici, gruppi mascherati e bande musicali sfileranno lungo Viale San Marco, Via Bixio e Via Garibaldi, fino all’esibizione finale davanti alla Giuria in Piazza della Repubblica. Alle 18, la festa proseguirà con lo spettacolo di musica e cabaret dei Crampi Elisi, protagonisti Maxino, Elisa Bombacigno e Flavio Furian.

La manifestazione si concluderà con il tradizionale ammainabandiera del Comune.