Passata la Befana, nei supermercati del Friuli è giá arrivata la Pasqua

Nei supermercati del Friuli cambia lo scenario: è già tempo di uova di Pasqua.

Nemmeno il tempo di di disfare l’albero di Natale, che già lo scenario cambia, e nei supermercati del Friuli è arrivata la Pasqua. Via pandori e panettoni, dentro le uova di Pasqua. Una rivoluzione silenziosa e colorata: d’ora in poi, dovremo scordare la classifica dei panettoni artigianali più buoni, stiudiata a dicembre per non fare brutta figura con i parenti, e imparare quella del miglior cioccolato.

Facendoci largo tra le tantissime offerte del mercato, naturalmente. Bianco, fondente, al latte, con sorpresa, per piccoli e per grandi, rosa e azzurro, una cosa è certa: l’uovo di Pasqua ha conquistato gli scaffali dei supermercati del Friuli con una rapidità mai vista, nemmeno il tempo di salutare la Befana. E senza contare che di mezzo c’è pure Carnevale.