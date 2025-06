Una ragazza austriaca minorenne è rimasta ferita a Lignano dopo aver sfondato un lucernario, facendo un volo di tre metri.

Attimi di paura ieri sera, domenica 8 giugno, a Lignano Sabbiadoro, quando una ragazza minorenne di nazionalità austriaca è rimasta ferita in seguito a una rovinosa caduta da un lucernario. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30 in via Parco San Giovanni Bosco 21, all’interno del parcheggio di un hotel.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe precipitata da un lucernario in plexiglas posto sulla copertura dell’autorimessa, facendo un volo di circa tre metri. E finendo all’interno di un giardino privato condominiale, recintato.

La ragazza ha riportato un trauma importante: si sospetta una frattura del bacino e una possibile frattura alla gamba destra. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del Sores 118, oltre alla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Lignano Sabbiadoro. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.