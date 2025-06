Incidente all’alba a Sedegliano tra auto e camion cisterna.

Incidente frontale tra auto e camion cisterna all’alba a Sedegliano. E’ successo alle 5.30 della mattina di oggi, lunedì 9 giugno: i vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo sono intervenuti in via Zorutti a Sedegliano per un incidente stradale tra un autoarticolato adibito al trasporto del latte e una vettura.

All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco l’autista, illeso, del mezzo pesante era già all’esterno del proprio veicolo mentre il conducente dell’autovettura era intrappolato all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco dopo aver stabilizzato il veicolo hanno aperto un varco, tra le lamiere contorte dell’autovettura, dal quale hanno estratto il ferito che è stato preso in carico dal personale sanitario per le cure del caso, intervenuto con ambulanza ed elisoccorso.

Terminato il soccorso al ferito i vigili del fuoco hanno completato il loro intervento con la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro. Sul posto, per accertare le cause dello scontro, presenti anche i carabinieri.