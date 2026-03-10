Pentecoste e grandi eventi, a Lignano il Comitato per l’ordine e la sicurezza

A Lignano si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Lignano Sabbiadoro si prepara ad affrontare una stagione turistica che si aprirà con un calendario ricco di eventi di grande richiamo e con un importante afflusso di visitatori. Per questo motivo nella mattinata di martedì 10 marzo si è riunito in municipio il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Udine Domenico Lione.

All’incontro hanno partecipato il questore Pasquale Antonio De Lorenzo, l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Sores, di Tpl Fvg, Li.sa.gest. e degli operatori economici del territorio. Per il Comune erano presenti il sindaco Laura Giorgi e il comandante della Polizia locale Flavio Lucio Rossio.

Maggio mese chiave per l’avvio della stagione

Il vertice è stato dedicato alla pianificazione delle misure di prevenzione e controllo in vista dell’avvio della stagione turistica, che quest’anno inizierà con appuntamenti di forte richiamo come la Pentecoste, il raduno nazionale dei Bersaglieri e il concerto di Tiziano Ferro.

Eventi che porteranno a Lignano migliaia di persone e che richiedono quindi un’organizzazione coordinata tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori del territorio. Il sindaco Laura Giorgi ha sottolineato come “negli ultimi anni proprio il lavoro sinergico tra Istituzioni, forze dell’ordine, operatori economici e associazioni di categoria ha consentito di migliorare sensibilmente la gestione di momenti particolarmente delicati per la località”.

Più controlli e presenza delle forze dell’ordine

Un percorso – ha spiegato il Prefetto garantendo per i mesi estivi, unitamente al Questore, un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine – che punta sempre più sulla prevenzione, sul presidio del territorio e su un sistema di sicurezza integrata.



“La presenza, qui oggi, del Comitato – ha sottolineato il sindaco – dimostra l’attenzione nei confronti di una località che, d’estate e in occasione di particolari eventi, si trasforma da piccolo centro di 7mila abitanti a realtà da centinaia di migliaia di persone”.



Giorgi ha rimarcato l’importanza di arrivare preparati: “l’inizio della stagione è particolarmente importante, anche sotto il profilo della deterrenza, perché chi arriva a Lignano con finalità diverse da quelle turistiche tende a farlo proprio tra fine maggio e inizio giugno. Concentrando in quel periodo la presenza delle forze dell’ordine abbiamo visto che la strategia funziona“.

Pentecoste e grandi eventi sotto osservazione

Tra gli appuntamenti più delicati resta la Pentecoste, evento giovanile ormai consolidato che negli anni ha portato lavoro e presenze turistiche ma anche, in passato, episodi problematici. “un appuntamento ormai abituale accompagnato, negli ultimi anni, da un percorso virtuoso, costruito assieme agli operatori economici, per contenere gli effetti di un grande evento giovanile che porta lavoro e divertimento, ma che in passato ha creato anche episodi negativi e danni d’immagine. L’obiettivo da perseguire è quello di traghettare il fenomeno verso risvolti più positivi“.



Un concetto ribadito anche dal Prefetto, nell’evidenziare come la sicurezza nella località sia il frutto di un sistema integrato. “Dobbiamo garantire la massima serenità a chi sceglie questa località. Non soltanto con le forze dello Stato. Negli anni abbiamo capito che la sicurezza urbana è un sistema integrato, che parte dalle forze di polizia e coinvolge tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento e tutti i soggetti presenti sul territorio”.



Anche per l’Assessore Roberti “in questi anni si è visto un grosso miglioramento”. Dall’esponente della Giunta regionale sono poi arrivate rassicurazioni sul mantenimento di quelle linee contributive che finora hanno dimostrato efficacia.

Rafforzati controlli e possibili nuove ordinanze

Tra le azioni previste e già anticipate nel corso dell’incontro odierno da Prefetto e Questore, anche il rafforzamento dei controlli sugli accessi alla città e sulle linee di trasporto pubblico locale e probabilmente il ripristino della zona rossa, aggiornata alla luce delle novità normative, visto il riscontro positivo dell’esperienza 2025.

Confermata la disponibilità degli operatori economici a mettere a disposizione steward privati per coadiuvare forze dell’ordine e Polizia locale, all’interno di quello che più volte è stato definito un sistema di sicurezza urbana integrata.

Il dispositivo di prevenzione sarà rafforzato, in particolare in occasione dei grandi eventi, con specifiche ordinanze da definire nelle prossime settimane. Tra le misure già sperimentate con risultati positivi figurano il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nelle ore notturne, il divieto di utilizzo di vetro e lattine, la limitazione della musica nei locali e il divieto di accesso alla spiaggia durante la notte. “I risultati ottenuti lo scorso anno sono stati positivi – ha concluso il Prefetto – e quando un sistema funziona è bene evitare esperimenti che potrebbero modificarne gli equilibri”.