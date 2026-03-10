Un controllo della polizia locale nella zona est di Udine ha portato alla denuncia di un uomo di 52 anni, cittadino georgiano, fermato dopo una manovra di guida pericolosa. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio di pronto intervento e viabilità.

Gli agenti hanno intercettato l’autovettura dopo aver notato una manovra azzardata lungo una delle strade del settore orientale della città. Una volta fermato il mezzo, il conducente ha esibito una patente di guida che appariva rilasciata dalla Georgia.

Gli accertamenti effettuati sul posto con la strumentazione in dotazione alla pattuglia hanno però evidenziato anomalie nel documento. Il controllo ha infatti fatto emergere caratteristiche difformi rispetto a quelle previste dagli standard ufficiali dello Stato georgiano, facendo ritenere la patente non autentica.

Denuncia e sanzioni

L’uomo, domiciliato a Udine da diversi anni, è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di contraffazione di documento. Nei suoi confronti sono scattate anche le sanzioni previste dal Codice della strada per guida senza patente e per guida pericolosa.

Le violazioni contestate hanno comportato una sanzione complessiva di quasi 4 mila euro. Il veicolo è stato inoltre sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio e della sicurezza stradale svolte dagli agenti del pronto intervento e viabilità, con verifiche mirate sia sul rispetto delle norme di guida sia sulla regolarità dei documenti di circolazione.