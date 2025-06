Pentecoste, arrivati a Lignano i primi austriaci: i divieti per evitare abusi e degrado

Arrivati a Lignano i primi austriaci per Pentecoste: le regole e i divieti.

Con l’arrivo dei primi gruppi di turisti, molti dei quali austriaci, si respira già aria di Pentecoste a Lignano, nelle vie del centro, sul lungomare e in spiaggia. La località balneare friulana si prepara a uno dei weekend più vivaci dell’inizio estate, con una ricettività in piena attività e un mix di eventi e movida. Ma, accanto all’ospitalità e al divertimento, Lignano punta anche sulla responsabilità condivisa, introducendo nuove misure per garantire decoro urbano e convivenza civile, valide da giovedì 5 a lunedì 9 giugno.

“Non vogliamo limitare la festa – chiarisce Liliana Portello, assessore alle attività produttive e alla Polizia locale – ma renderla più consapevole e rispettosa. Ogni turista è il benvenuto, ma anche ogni cittadino deve poter vivere questi giorni senza disagi. Lignano si conferma una città capace di unire ospitalità, sicurezza e rispetto”.

Stop al vetro, orari ridotti per alcolici e musica regolamentata

Le principali disposizioni riguardano la vendita e il consumo di alcolici: vietate lattine e bottiglie in vetro al di fuori dei locali con servizio al tavolo, mentre l’orario di chiusura per i pubblici esercizi è fissato alle 2:00 del mattino, e alle 1:00 per minimarket e negozi. L’obiettivo è prevenire l’abbandono di contenitori pericolosi e gli eccessi legati all’uso di alcol.

Anche la musica e gli eventi saranno regolati: DJ set e serate danzanti potranno svolgersi solo se autorizzati, con termine massimo alle 00:00. Una deroga fino all’1:00 è prevista per locali attrezzati con impianti acustici certificati e personale di sicurezza. Vietato l’uso di casse private su suolo pubblico.

Più controlli e pulizia potenziata

Il Comune ha richiesto la collaborazione attiva dei gestori di locali, invitandoli a garantire ordine nelle aree esterne e installare servizi igienici chimici in caso di eventi musicali. Anche il commercio ambulante è stato temporaneamente regolamentato: sospesa la vendita itinerante nella spiaggia libera tra gli uffici 11 e 13, mentre resta consentita altrove lungo l’arenile.

“Lignano è pronta a offrire giornate di festa, ma anche attenzione al contesto urbano”, spiega Portello. “Stiamo lavorando con albergatori e agenzie per informare tempestivamente gli ospiti, anche con cartelli multilingue negli spazi comuni”.

Per garantire un clima disteso anche nelle ore serali, i gestori degli stabilimenti balneari stanno attivando vigilanza privata e ronde notturne sul lungomare. Inoltre, l’accesso alla spiaggia sarà vietato tra l’1:00 e le 6:00, mentre il bagno in mare è proibito dalle 20:00 alle 9:00 nella sola zona di Sabbiadoro. “Abbiamo predisposto – aggiunge il vicesindaco Manuel Massimiliano La Placa – un piano straordinario di pulizia: le squadre saranno operative fin dal mattino e anche in fascia serale e notturna, con attenzione ai cestini nelle zone più frequentate”.

Le differenze tra Sabbiadoro, Pineta e Riviera

Molte delle disposizioni straordinarie riguardano solo la zona di Sabbiadoro. Nelle frazioni di Pineta e Riviera le attività continueranno regolarmente, offrendo un’alternativa più rilassata. “Chi cerca un’atmosfera più tranquilla – conclude Portello – troverà in Pineta e Riviera la cornice ideale. Il nostro obiettivo è garantire un’esperienza positiva a tutti, bilanciando svago e rispetto del territorio”.