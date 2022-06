L’ordinanza e i divieti a Lignano per la Pentecoste.

Lignano si prepara all’arrivo dei turisti austriaci che festeggeranno la Pentecoste. Il sindaco Luca Fanotto ha firmato l’ordinanza con le regole e i divieti in vigore dalle ore 8 del 2 giugno e fino alla mezzanotte del 6 giugno in tutto il territorio comunale e demaniale.

Nell’ordinanza si prevede il divieto di somministrazione e di vendita di bevande per asporto in contenitori di vetro o in lattina, da parte dei pubblici esercizi e delle attività artigianali. La somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e delle attività artigianali nelle aree esterne avvenga esclusivamente versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta. Vietato anche il consumo di bevande alcoliche al di fuori dai perimetri e pertinenze dei pubblici esercizi e delle attività artigianali.

I pubblici esercizi e le attività artigianali non potranno vendere e somministrare angurie, diventate oggetto di spiacevoli episodi negli anni passati.

I titolari dei pubblici esercizi e delle attività artigianali dovranno curare e mantenere costantemente pulita la zona prospiciente la propria attività, effettuando una pulizia completa e a proprie spese delle aree vicine ai locali, in modo da garantire l’igiene ed il decoro della città;

Stop agli intrattenimenti musicali e concertini, le attività che intendano offrire un servizio di allietamento musicale di dotarsi obbligatoriamente, per tutta la durata dello stesso, di un numero congruo di addetti ai servizi di controllo. Infine vietato il bivacco e detenere o utilizzare strumenti idonei all’imbrattamento di immobili ed arredi urbani.

Le violazioni all’ordinanza prevedono una sanzione amministrativa che va da 500 a cinquemila euro.

